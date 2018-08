Invasiv krabbe fundet ved Als

Den aggressive asiatiske strandkrabbe stjæler føden fra den hjemmehørende strandkrabbe.

Miljøstyrelsen opfordrer nu alle til at indberette fund af de invasive krabbearter asiatisk strandkrabbe, penselklippekrabbe og den kinesiske uldhåndskrabbe. Det sker efter, at der onsdag blev observeret en asiatisk strandkrabbe ved Als. Det skriver Ritzau.

Krabberne spiser det samme, som de almindelige strandkrabber, og det kan få konsekvenser.

- Selv om den er meget mindre, er den langt mere aggressiv, og den kan finde på at tage føden fra den hjemmehørende strandkrabbe, så den kan blive fortrængt lokalt, siger biolog ved Miljøstyrelsen Josefine Møller.

De invasive krabber blev observeret for første gang tilbage i 2011 ved Rømø, og er senere blevet fundet flere steder op langs kysten.

Nu vil Miljøstyrelsen forsøge at få et overblik over udbredelsen af de invasive krabber.

- Hidtil har vi vidst, at den havde begrænset udbredelse, men det lader til, at dens udbredelse vokser, og den kan blive et problem flere steder i landet, siger Josefine Møller.

Sådan ser du forskel på den danske og den asiatiske strandkrabbe:

Her ses den asiatiske strandkrabbe med firkantet skjold og længere afstand mellem øjnene. Foto: Wikipedia Commons

Her ses den danske strandkrabbe med den smalle bagende og kort afstand mellem øjnene. Foto: Hans Hillewaert

Man kan indberette fund af krabberne til miljøstyrelsen her.