Kommunekassen er presset: Inviterer borgere til informationsmøde

Økonomien i Haderslev Kommune er så udfordret, at forvaltningen nu inviterer borgere til informationsmøde.

Der skal findes penge hos samtlige udvalg i Haderslev Kommune, hvis de økonomiske udfordringer skal løses.

Det er i hvert fald oplægget i kommunens udkast, som skal finde over 60 millioner kroner i kommunens budget for næste år, inden budgettet vedtages den 8. oktober.

- Det er ikke nogen hemmelighed, at kommunens økonomi er presset, og at byrådet står foran en meget vanskelig opgave, når der skal lægges budget for de kommende år, siger borgmester H. P. Geil i en pressemeddelelse.

Som det ser ud nu, vil kommunen mangle 32 millioner kroner i slutningen af 2020 og 77 millioner kroner i 2022, hvis ikke økonomien bliver rettet ind.

Derfor inviterer kommunen nu borgere til informationsmøde mandag aften for at gennemgå, hvordan kommunen vil få enderne til at nå sammen.

- Vi har valgt at invitere alle borgere, som har lyst, med til dette informationsmøde, for på den måde at få et fælles grundlag for den vanskelige proces, som venter byrådet, siger H. P. Geil.

Kommunens økonomi er presset blandt andet, fordi antallet af borgere over 80 år vokser, så udgifter til sygebehandling og pleje stiger. Samtidig stiger udgifterne til børne- og familieområdet, da flere familier skal have hjælp fra det offentlige. Oven i det skal kommunen også efterkomme effektiviseringskravet, som kommunernes landsforeningen og den daværende regering aftalte i 2016.

Derfor vil borgmesteren også sikre, at borgerne ved hvor økonomien trykker i kommunen.

- I sådan en situation kan der opstå mange forskellige historier om årsagerne til problemerne. Historier som måske ikke alle kan stå for et faktatjek, siger H.P. Geil.

Mødet finder sted i Kulturhus Harmonien, mandag fra klokken 19 til 21.