Ishockey-sæder får nyt liv på speedway-arena

Sæderne fra Granly Hockey Arena i Esbjerg, som i 2018 skal rives ned og bygges op på ny, får nyt liv på speedway-arenaen ved Korskroen.

Speedway Arenaen ved Korskroen skal opgraderes med siddetribune - og det sker ved at genbruge sæderne fra Granly Hockey Arena, der skal rives for at genopstå som et moderne skøjtemekka.

Så når nedrivningsarbejdet går i gang til foråret, bliver der passet godt på stolene, som vil blive transporteret ud til Granly Speedway Arena ved Korskroen og genbruges.

Rent praktisk kan skøjtehallens tribuneskelet ikke genanvendes, da det er bygget til indendørs brug, men selve stolene kan genbruges. Det oplyser Sport & Event Park Esbjerg i en pressemeddelelse.

