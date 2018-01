Ishockey: Sønderjyske og Esbjerg er under pres

- Vi vågner først rigtigt op i sidste periode, og der spiller vi rigtig god ishockey og var også meget tæt på at udligne, sagde Anders Førster (i lyseblå trøje) til Sønderjyskes hjemmeside. Foto: Frank Cilius, Scanpix

Efter to nederlag på udebane søndag er både Sønderjyske og Esbjerg i hård kamp for overhovedet at nå med i dette års slutspil.