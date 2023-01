Issvømmeren Henry fra Bramming gør næsten rent bord til VM

Issvømning minder på mange punkter om de almindelige svømmediscipliner, men forskellen er, at man i stedet for at svømme i et indendørs bassin svømmer i en sø, hvor vandtemperaturen ikke må overstige fem grader.



Desuden må man af sikkerhedsmæssige årsager ikke lave springstart eller kolbøttevendinger, som vi ellers kender fra de klassiske svømmestævner.

- Det er fordi, det er meget nemt at miste orienteringen, når vandet er så koldt, som det er, forklarer Henry Lykke Stokholm.

Til dette verdensmesterskab er det en bjergsø i alperne ved den franske by Samoëns, der danner rammerne for det 25 meter lange svømmebassin.