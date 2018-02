Iværksætter: Gamere har brug for andet end klam varm mad

Kasper Skovby regner med, at de stiller vognen op til stort set alle LAN-partys. Det betyder, at de har noget at lave de næste mange weekender. Foto: Jacob Schjødt-Pedersen, TV SYD

Der skal være et sundt alternativ til chips og cola, når gamere mødes til et LAN-party for at spille computerspil. Derfor har en ung fyr fra Gram sat sig for at servere smoothies til gamerne.