Borgmester bekræfter: - Ja, der er Facebook, der vil bygge

Efter stort hemmelighedskræmmeri kan borgmester, Jesper Frost Rasmussen (V), endelig bekræfte, at Facebook planlægger at bygge datacenter ved Esbjerg.

Fredag bragte flere medier nyheden om, at internetgiganten Facebook vil bygge Danmarks største datacenter ved Esbjerg. Borgmester i Esbjerg Kommune, Jesper Frost Rasmussen (V), ville dog fredag hverken be- eller afkræfte rygterne om Facebook - men det vil han nu.

- Det er rigtigt, at det er Facebook, der har interesse i det store areal mellem Esbjerg-motorvejen og Andrup, og det, synes jeg, er dejligt, siger borgmesteren.

Nødvendigt hemmelighedskræmmeri

Jesper Frost Rasmussen understreger, at hemmelighedskræmmeriet har været nødvendigt for, at Esbjerg Kommune har kunnet være en professionel samarbejdspartner under hele processen.

Jeg håber, det bliver begyndelsen på et væksteventyr, hvor flere datacentre vil vokse frem i området. Jesper Frost Rasmussen (V), borgmester i Esbjerg

- Når en interesseret bygherre ikke er klar til at melde ud offentligt om planerne, så kan vi ikke andet end respektere det ønske, forklarer borgmesteren.

Han tilføjer, at intet er afgjort, før det nødvendige plangrundlag er behandlet politisk og det efterfølgende har været i otte ugers offentlig høring. Herefter skal planerne vedtages i Esbjerg Byråd, og først derefter kan byggeriet begynde.

Begyndelsen på et væksteventyr

Med Facebook i Esbjerg tror Jesper Frost Rasmussen, at Esbjerg i fremtiden vil blive et digitalt knudepunkt. Flere forskellige fiberoptiske ruter til USA og Europa går i dag gennem Esbjerg-området, og i 2019 skal et 7.000 kilometer langt undersøisk fiberkabel med navnet Mermaid (på dansk: havfruen, red.) forbinde Esbjerg med New Jersey.

- Jeg tror, at det kommende fiberkabel mellem Esbjerg og New Jersey har haft væsentlig indflydelse på Facebooks valg af Esbjerg, og jeg håber, det bliver begyndelsen på et væksteventyr, hvor flere datacentre vil vokse frem i området, siger Jesper Frost Rasmussen.

