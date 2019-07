Jagten på studieboliger i fuld gang

Hundredvis af unge står på venteliste til en studiebolig i de syd- og sønderjyske studiebyer.

Jagten på den helt rigtige studiebolig er i fuld gang, efter at 6.000 nye studerende i sidste uge fik besked om, at de er blevet optaget på drømmestudiet på en af de videregående uddannelser i Syd- og Sønderjylland.

Og det er blevet meget lettere at få en studiebolig, end det har været. I hvert fald, hvis man er fleksibel, når det gælder pris, størrelse og beliggenhed.

Vi skal nok finde boliger til alle. Det kan godt være, at der er nogen, der kommer til at bo på vandrerhjem eller på et gæsteværelse to-tre uger, inden de kan flytte ind i en bolig. Niels Møller, kollegiechef, Kollegiernes Kontor, Sønderborg

Mange byer er og har nemlig de senere år været i fuld gang med at bygge nye studieboliger.

En af dem er Esbjerg. Her er der alene i år 267 offentligt støttede, nybyggede studieboliger på markedet. Yderligere 98 er på vej, og derudover skal 450 private studieboliger stå klar til indflytning i 2020. Det drejer sig om ”Esbjerg Towers”, som er tegnet af Bjarne Ingels Group.

Men også i Horsens, Sønderborg og Kolding opføres der nye studieboliger.

Her og nu mangler 950 boliger

Her og nu vurderer Dansk Byggeri, at der i Esbjerg, Kolding og Sønderborg er akut behov for 950 studieboliger til studerende, der er optaget på videregående uddannelser i de tre byer. Mange af dem vil finde en bolig i løbet af de kommende måneder.

Generelt lyder vurderingen fra både Esbjerg, Sønderborg, Kolding og Horsens dog, at der er nogenlunde balance i udbud og efterspørgsel, når de første flaskehalsproblemer er overstået i løbet af efteråret.

- Vi skal nok finde boliger til alle. Det kan godt være, at der er nogen, der kommer til at bo på vandrerhjem eller på et gæsteværelse to-tre uger, inden de kan flytte ind i en bolig. Men her i Sønderborg er der nogenlunde balance i udbud og efterspørgsel, siger Niels Møller, som er kollegiechef på Kollegiernes Kontor i Sønderborg til TV SYD.

Der vil altid være nogen, der søger noget andet end de boliger, vi har stående tomme Torben Aaby Nielsen, assistent, StudentKolding

I Horsens siger kommunaldirektør Peter Sinding Poulsen til TV SYD:

- Helt overordnet er vi okay i forhold til studieboliger i Horsens. Umiddelbart tror jeg ikke, det er stort problem.

I Kolding siger assistent ved StudentKolding, Torben Aaby Nielsen, at boligsituationen ser fornuftig ud sammenlignet med tidligere år.

- Vi har en venteliste på 244 og en del boliger i tilbud. Ikke alle vil få tilbudt en bolig ved studiestart, men jo længere man bor væk fra Kolding, des bedre er ens muligheder for at få en bolig hurtigt, siger Torben Aaby Nielsen.

Ventelister kan ikke undgås

Han siger, det er urealistisk, at man kommer ventelister til livs.

- Der vil altid være nogle, der søger noget andet end de boliger, vi har stående tomme. Vi har været ude for, at vi på samme tid havde 50 tomme boliger og 50 mennesker på venteliste, fortæller han.

I Esbjerg har Boligforeningen Fremad netop bygget flere end 100 nye studieboliger på Havnegade. Og selvom der er flere hundrede skrevet op på ventelister i byens boligforeninger, så er 50 af dem stadig ikke besat.

- Det hænger blandt andet sammen med, at der er mange, der lige ville vente og se, om de fik en studieplads, før de ville slå til, siger Lisbeth Nygaard Jacobsen, som er afdelingschef hos DAB i Esbjerg.

Hun regner med, at de boliger, der ikke allerede er afsat, bliver det, når der holdes åbent hus.

Ifølge Peter Sandager, som er direktør i Ungdomsbo i Esbjerg, kan prisen være en af grundene til, at der ikke altid er mange i kø for at flytte ind i helt nybyggede studielejligheder.

- Nybyggede lejligheder er typisk lidt dyrere, end de ældre er. Nogle af de ældre boliger kan studerende få for helt ned til 1.500 kr. om måneden, mens en nybygget kan koste 3.500. Det betyder naturligvis noget, når man er på SU, siger Peter Sandager til TV SYD.