Jakob har stadig en forsker i maven

Her er en oversigt over Unge vinderforskere fra Syd- og Sønderjylland gennem årene. Hvert år kåres årets forskere i forskellige aldersgrupper under Forskningens Døgn.

18-årige Jakob List Hummelgaard stod for fire år siden på scenen i Forum i København og modtog titlen som årets unge forsker. Han vandt prisen sammen med sine to forsker-venner, Emre Akdogan og Jakob Moltesen Kristensen. De tre drenge havde i fællesskab præsenteret dommerne for et projekt om at finde alternativ til mikro-plastik - også kaldet polyethylene.

- Vi var inspireret af de store plastik-kontinenter, der flyder rundt i Stillehavet. Samtidig er plastforbruget de seneste 50 år er bare steget og steget, og det kan jo ikke blive ved. Derfor tænkte vi, at vi burde gøre noget ved det, fortæller Jakob List Hummelgaard, der i dag går i 2.g på Rybners Gymnasium i Esbjerg, til TV SYD.

Og han har stadig en forsker i maven. I disse dage er han atter taget Science i Forum i København, dog som frivillig denne gang.

- Jeg kan godt se mig selv som forsker eller ingeniør. Det bliver 100 pct inden for naturvidenskab, da det er det, jeg brænder for. Om det skal være fysik, nanoteknologi eller ingeniør, ved jeg ikke endnu, fortæller han.

Han og hans to kammerater deltog også to år senere i 2016 med et nyt projekt. Denne gang med en ny problematik: nemlig brugen af zink i foderet hos svin.

- Det er nok det projekt, vi har arbejdet mest videre med. Men det er svært at få ideen realiseret for studerende som os. Det er kun fagfolk, der får lov, og vi har fået besked om, at forsøg ville koste i hvert tilfælde en mio. kr. plus fagfolk tilknyttet, siger Jakob List Hummelgaard.

Tidligere lokale vindere af Unge Forskere: Frederikke Uldahl, 9. klasse, Kirkebakkeskolen, Vejle

Sammenhæng mellem akne-behandling og resistensudvikling mod Tetracyklin.

JUNIOR 2014: Emre Akdogan, Jakob Moltesen Kristensen og Jakob List Hummelgaard (mobil 4013 2861), 7.d, Ådalskolen, Esbjerg

Gruppen har arbejdet med emnet mikro-plastik. De har fulgt hele processen fra indholdet af mikroplast i plejeprodukter, tandpasta, ansigtscreme, til rester i spildevand og endeligt til optag i vandlevende dyr.

MIN VILDESTE IDE 2017: August Johan Seeberg, Rødding Friskole, 5. klasse

Flydende øko-landbrug: En fremtid, hvor mennesker skal bo på platforme på havet - måske fordi jorden er blevet oversvømmet som en konsekvens af den globale opvarmning, eller fordi overbefolkningen har betydet, at der ikke er plads til alle på landjorden. August har designet et helt mini-samfund med landbrug, drikkevandsløsninger, transport og boliger.

MIN VILDESTE IDE 2016: Iben Sydbøge, Bohrskolen afd. Ådal, 3.a, Esbjerg

Red mennesker og hajer: Det er et problem, at hajer bliver fanget af fiskeriets store fiskenet, der lægges ud for at fange eksempelvis tun. Det anslås, at der årligt er 500-700 hajer, der bliver fanget i fiskenet. Ibens ide er, at fiskenettene skal udføres i et selvopløseligt materiale, så de opløser sig selv efter længere tid i vandet. På den måde vil de ikke udgøre en risiko for hajerne.

MIN VILDESTE IDE 2015: Mille Husted Skov, Juelsminde Skole, 5.a

Den lille livredder: Når man ser en ambulance køre for fuld udrykning igennem byen, så er det ofte i et ræs der gælder liv eller død, og hvor få sekunder kan være den afgørende faktor for at patienten overlever. Med idéen "Den lille livredder" er et system, som sørger for, at alle biler får besked over deres radio, når en ambulance nærmer sig. På den måde kan de nå at holde ind til siden, og man vil dermed øge patientens chance for at overleve.

MIN VILDESTE IDE 2011: Jeppe Sjælland, 0. Klasse, Riberhus Privatskole, Ribe

Sneskraber, som kører af sig selv. Lavet til ældre mennesker og kører på solenergi.

​

