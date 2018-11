Janne bliver høj, når alle har det godt

Janne arrangerer svømmestævne i Sønderborg, og for hende er den bedste følelse, når alle er glade, og tingene lykkedes.

Weekenden over er 250 svømmere sprunget i vandet til årets regionsmesterskab for årgangssvømmere. 11 klubber fra hele Region Syd er tilmeldt weekendens stævne, der afholdes i Sønderborg.

Arrangøren af svømmestævnet er Janne Jensen, og hun har ét klart mål med weekenden:

Jeg bliver glad og helt høj, når jeg kan sige: Yes, det lykkedes. Janne Jensen, stævnearrangør

- For mig som stævneleder er det vigtigt, at alle har det godt, og at alle synes, det er et godt stævne, hvor tingene klapper.

For svømmeklubben i Sønderborg har det krævet et stort logistisk arbejde at blive klar til stævnet. Faktisk har planlægningen stået på i næsten et år.

Sønderborg Svømmeklub stiller med et hold på 26 svømmere. Det er 15 piger og 11 drenge. Foto: Christian Kallenbach, TV SYD

Intet stævne uden hjælp

Janne Jensen har dog ikke kunnet klare det uden alle de frivillige. 50 forældre til konkurrencesvømmerne har fået tildelt forskellige opgaver, som de skal løse i løbet af weekenden.

- Vi kan ikke gøre det uden den frivillige indsats. Mange leverer flere timers frivilligt arbejde, og uden dem kunne vi ikke afvikle stævnet, siger Janne Jensen.

Forældrene hjælper med opgaver lige fra at være nattevagt på Humlehøj Skole, hvor næsten alle svømmerne overnatter, til at stå for præmieoverrækkelser og stævnesekretariat.

En af dem, der hjælper Janne Jensen er Henrik Stilling, der er med som frivillig fra Kolding Svømmeklub.

- Jeg synes, det er dejligt at være frivillig. Jeg har selv børn, der svømmer, og så kan jeg følge dem på sidelinjen. Jeg bliver sat ind i svømmereglerne, så jeg kan forstå sporten bedre, fortæller han.

Janne Jensen er taknemmelig for den store opbakning, og hele weekenden mærker hun, hvad der sker, når man løfter i flok.

- Man kan jo godt mærke, at i fællesskab der løfter vi, og vi får faktisk også noget ud af det personligt. Jeg bliver nemlig glad og helt høj, når jeg kan sige: Yes, det lykkedes.

Stævnet er for årgangssvømmere. Det vil sige piger fra årgang 2005-2008 og drenge fra årgang 2004-2007. Foto: Christian Kallenbach, TV SYD