Janni og Camilla er SOSU-stjerner: -Vi hjælper, hvor vi kan

Janni Huvendick og Camilla Höft er begge social- og sundhedsassistenter. I fællesskab repræsenterer de region syd og deres erhverv til DM i Skills. Et erhverv, der betyder alt for dem.

Det ligner et helt normalt hjem. Med familiebilleder, møbler og tøj.

Men det er en scene. En fiktiv verden, hvor en mand skal have hjælp til sine smerter og skiftet sin stomipose. En dement kvinde skal have den rette medicin og have hjælp til hygiejnen.

Vi sidder ikke ved en computer en hel dag, men vi kan se smilet i øjnene på de mennesker, som vi arbejder med. Janni Huvendick, deltager i DM i skills, social- og sundhedsassistent

Ansvaret ligger hos Janni Huvendick fra Årre og Camilla Höft fra Varde, der repræsenterer region syd i DM i Skills for social- og sundhedsassistenter. Nu står SOSU-makkerparret i finalen. En finale, der stiller store krav til deres evner og faglige vurdering.

- Vi er her for at udfordre os selv – både faglig og personligt. Det kræver meget af en. Her skal vi også lære andre folk at kende indenfor erhvervet, og se hvad de byder på, siger Janni Huvendick, der til daglig er ansat i Billund Kommune.

Et rollespil foran tilskuere og dommere

I opgaven er de to social- og sundhedsassistenter en del af et rollespil, hvor de skal demonstrere deres evner indenfor deres fag. Det hele sker foran tilskuere og dommere, der blandt andet vurderer parrets kommunikation, arbejde med hygiejne og medicin og relation til borgeren.

SOSU-assistenterne skal fuldføre en række opgaver, der hver især giver point. Opgaverne giver mellem ét og tre point alt efter om man udfører opgaven til fulde. De har allerede været på scenen én gang – og det var med fuld tilfredshed med egen indsats.

- Jeg har en følelse af, at det gik okay. Der var ikke nogen opgaven, som vi ikke påbegyndte, og man får point bare man har påbegyndt opgaven, siger Camilla Höft.

Inden opgaven går i gang skal Janni og Camilla demonstrerer, at de ved, hvad de skal gøre og hvad deres opgaver går ud på. Her taler de sammen om, hvordan de vil håndtere opgaven Foto: Nikolaj Toftgaard Jespersen

Men der var nok at se til. I rollespillet blev en borger for eksempel meget utilpas og faldt, hvilket betød at Janni Huvendick måtte tænke og handle hurtigt – præcis som det også kan være tilfældet i det daglige arbejde.

- Der ligger en masse udfordringer og overraskelser i de her opgaver, og det er ting, som vi virkelig kan bruge, når vi kommer ud i det virkelig liv. Alt det, som vi lærer og ser her, kan vi bruge videre i vores arbejdsliv, siger Camilla Höft.

-Vi gør en forskel

De to SOSU-assistenter har brugt massere af tid på at forberede sig og blive bedre, skarpere og hurtigere. På scenen møder de udfordringer og overraskelser, men de tager det hele med et smil. Med en naturlighed og en rolighed, der skinner igennem.

Hemmeligheden bag er simpel: De elsker deres fag.

Jeg er stolt, når jeg føler, at jeg har gjort et andet menneske godt. Camilla Höft, deltager i DM i skills, social- og sundhedsassistent

- Det fedeste ved vores fag er, at vi arbejder med mennesker. Forskellige mennesker. At alting ikke altid er det samme, siger Camilla Höft.

- Jeg føler, at man kan mærke, at man gør en forskel. Vi sidder ikke ved en computer en hel dag, men vi kan se smilet i øjnene på de mennesker, som vi arbejder med – også selvom de nogen gange kan synes, at vi er lidt trælse. Men man ved, at man gør det af en god mening, siger Janni Huvendick.

Derfor står de også med stolthed i den hvide uniform og smiler til hinanden.

- Jeg er stolt, når jeg føler, at jeg har gjort et andet menneske godt. Når det jeg gjorde, var det bedste, jeg kunne, for at tilfredsstille de behov borgeren har, siger Camilla Höft.

- Jeg er stolt, når jeg kan hjælpe borgere med at varetage de opgaver, de ikke selv kan, siger Janni Huvendick.

Uanset hvad vinder vi et venskab

Janni Huvendick og Camilla Höft vil gerne vinde DM-titlen og blive anerkendt for deres arbejde og fag, som lige netop de er så dygtige til - men én ting kommer før det.

- Det fedeste er og bliver vores sammenhold, så selvom vi ikke vinder førstepladsen, så har vi vundet et venskab, siger Camilla Höft.

Fredag fortsætter Janni Huvendick og Camilla Höft jagten på DM-titlen, når de står overfor flere opgaver og udfordringer, som de skal løse i fællesskab, så titlen kan ryge til Syd- og Sønderjylland.

Lørdag bliver vinderne af alle konkurrencerne i DM i skills fundet.