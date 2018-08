Jannick kommer først hjem om tre år

I dag sejler Jannick Siebert fra Kolding havn med kurs mod Kiel. Det er første stop på hans tre år lange rejse til søs.

De seneste dage har Jannick Siebert fra Kolding gået rundt derhjemme og tænkt: ‘Det her kommer jeg ikke til at se i tre år.’ I dag sejler han nemlig fra Kolding havn med kurs mod verdenshavene - og han kommer først hjem om tre år.

- Jeg er nervøs for, om jeg har husket det hele, og om der er styr på alt. Jeg har tjekket alt, og så dobbelttjekket og trippelt-tjekket alting ned til mindste detalje, fortæller Jannick Siebert.

Rejsen har været under planlægning i et år, og især den sidste uges tid har været særlig travl. Alt el brød ned, og det fik Jannick Siebert til at genoverveje, om der nu også var styr på alt. Han mener dog, at det er umuligt at have fuldstændigt styr på alting på forhånd.

- Man kan altid blive ved. Så er der lige en lille skrue, der mangler hist og her, og så bliver det et uendeligt projekt, siger Jannick Siebert.

Skide hårdt at bo så tæt

Fra havnen i Kolding sejler Jannick Siebert i dag afsted mod Kiel med en besætning på seks personer. Én af dem er selvfølgelig hans mor, Bettina Siebert. Hun solgte sit hus og købte båden, og planen er, at hun følger sin søn til søs de næste tre måneder.

- Det er mange mennesker, og der bliver da tidspunkter, hvor vi synes det er skide hårdt at bo så tæt, siger Jannick Siebert.

Den seneste uge har besætningen på båden trænet, og med Jannick Sieberts egne ord:

- Det er da ikke gået helt galt endnu.