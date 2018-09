Japansk kvinde stak af fra politiet - og maskerede sig

En 41-årig kvinde blev stoppet i grænsekontrollen, men så tog pokker ved hende og hun satte farten op og kørte gennem kontrollen.

Syd- og Sønderjyllands Politi anholdt torsdag eftermiddag en 41-årig kvinde fra Japan i forbindelse med en hændelse ved grænseovergangen i Kruså.

Den kvindelige bilist, der var alene i bilen, stoppede først i forbindelse med den stikprøvevise grænsekontrol, men inden indrejsekontrollen kunne gennemføres, accelererede hun op igen og kørte igennem grænsekontrollen. Når bilister nægter at stoppe ved kontrollen, bliver de rutinemæssigt eftersat.

Kvinden blev efter cirka en kilometers kørsel stoppet af en patrulje fra grænsekontrollen i Kruså.

Forklædt med solbriller og tørklæde

Hun låste bilen indefra og tog derefter blandt andet et tørklæde og solbriller på. Herefter viste hun gennem ruden et stykke papir, hvor der stod noget på japansk. Det viste sig senere, at der stod, at hun kun talte japansk.

For at sikre, at kvinden blev på stedet, blev der stillet en patruljebil både foran og bagved kvindens bil.

Kvinden er bosiddende i Japan og var på besøg hos nogle bekendte i Flensborg, og hun kørte øjensynligt forkert. Helle Lundberg, kommunikationschef, Syd- og Sønderjyllands Politi

På et tidspunkt bakkede kvinden ind i den bageste politibil for at køre fra stedet. I den forbindelse lykkedes det betjentene at få åbnet bildøren, hvorefter kvinden blev anholdt. Anholdelsen foregik derefter stille og roligt.

Bøde på 4000 kroner

Kvinden har med bistand fra en japansk tolk været til afhøring hos Udlændingekontrolafdelingen i Padborg, hvor hun har fået en bøde på kr. 4000,- for overtrædelse af pasloven og færdselsloven.

Det er politiets opfattelse, at baggrunden for overtrædelserne formentlig skal findes i, at kvinden blev nervøs og forvirret i forbindelse med indrejsen til Danmark.

- Kvinden er bosiddende i Japan og var på besøg hos nogle bekendte i Flensborg, og hun kørte øjensynligt forkert, siger Helle Lundberg, kommunikationschef, Syd- og Sønderjyllands Politi.

Læs også 12 tons tarmaffald endte i forhaven: - Det lugter virkelig grimt