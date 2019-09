Rørt storkeekspert: Jeg bliver simpelthen så glad

Nye vandhuller skal fungere som fødecentraler for masser af små padder. Storkeekspert håber, det betyder, at flere storke flytter til Smedager.

Fredag gik arbejdet med at etablere 18 nye vandhuller ved Smedager i gang.

Det skal sikre, at der er rigeligt med føde til storkeparret Annika og Tommy, og hvem ved, måske betyder det også, at nye storke opdager, at der er masser af føde i området.

Mogens Lange er næstformand i Storkene.dk. Han er begejstret for, at der er fundet penge til at grave de nye små søer ud

Og han er også begejstret for, at de lokale lodsejere er villige til at stille jord til rådighed.

- Det er ualmindeligt stort, lyder det kort fra Mogens Lange.

Arbejdet med at grave vandhullerne ud kommer til at vare nogle måneder, men de er helt sikkert klar, inden storkene til foråret igen vender de røde næb mod Smedager.