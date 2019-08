Frivillige lærer børn dansk: Jeg elsker min lille charmetrold

Projektet "2timeromugen" i Esbjerg matcher voksne danskere med tosprogede børn. På den måde lærer børnene bedre dansk og mere om dansk kultur.

Kærligheden er ikke til at tage fejl af. Manuel på 4 år kaster sig om halsen på Sabina Jensen Jæger, da han bliver hentet i Tinghøjen Børnehave af hende. Det er i dag, de skal være sammen et par timer - som bliver til tre.

Og da de kommer hjem til Sabinas hus, hvor hendes søn Benjamin på 18 år venter, kaster han sig i favnen hos ham. Senere falder han simpelthen i søvn i den unge mands skød, mens Benjamins hånd nusser ham lidt på ryggen.

Det her er et venskab for livet. Sabina Jensen Jæger, frivillig i 2timeromugen

Vandpistol og bold

De to - mor og søn - er frivillige i "2timeromugen". To timer om ugen. De to får besøg af Manuel to-tre timer om ugen. I dag begynder dagen med et par skiver vandmelon, en halv cola og en lille portion søvn ovenpå strabadserne i børnehaven. Og så går det ellers løs med vandpistol, fodbold og prøvesmagning af bær i haven.

Manuel er nysgerrig og det er godt. For så lærer man hurtigere.

Lærer nemt mere dansk

- Vi snakker bare med ham. Situationerne opstår af sig selv som nu, hvor vi spiser brombær. Hvilken farve har de? Smager de sødt eller surt?, fortæller Sabina Jensen Jæger.

Og der er masser af danske ord at lære for en 4-årig dreng, hvis far og mor kommer fra det vestafrikanske land Cameroun og helst taler engelsk sammen derhjemme. Han arbejder på Welltec. Hun er elev på SOSU-skolen.

Sylvie Orock, mor til Manuel, glæder sig over, at sønnen trives og lærer en masse nyt. Foto: Finn Grahndin

Han (Manuel, red.) savner dem, når der går for lang tid. Sylvie Orock, mor til 4-årige Manuel.

Forældrene lærer gennem Manuel

Moderen Sylvie Orock kan godt mærke, at han er blevet bedre til dansk.

- Han kan mange flere ord nu og udtaler dem flot, siger hun.

- Kan du så lære lidt dansk af Manuel?

- Ja, det kan jeg godt, griner hun hjerteligt.

Savn

Sylvie Orock er glad for ordningen med "2timeromugen". Netop fordi hun kan mærke, at Manuel er glad for sin værtsfamilie.

- Han savner dem, når der går for lang tid, siger hun.

Har fået en "lillebror"

Og tag ikke fejl. Glæden er tovejs. Sønnen Benjamin er enebarn og har i Manuel fået en slags lillebror. Som bliver bedre og bedre til at spille bold.

Mor og søn er enige om at være noget for Manuel, men de får meget igen. Foto: Finn Grahndin

- Sammen med Manuel får jeg banket en masse energi af, for der sker jo en masse, når han er her, siger han.

Forpligtelse

Sabina Jensen Jæger er også meget glad for den lille charmetrold med de smukke brune øjne. Hun er socialrådgiver og arbejder som lektor i socialt arbejde.

- Vi, der arbejder med faget, har næsten en forpligtelse til at hjælpe, siger hun.

Men med Manuel i favnen og med de smil, de to deler, synes ordet forpligtelse ikke at være det første, man tænker på. De frivillige binder sig godt nok til et halvt år, men...

- Det her er et venskab for livet, understreger Sabina Jensen Jæger og giver Manuel et ekstra klem.

7 facts om 2timeromugen: 2timeromugen er en velgørenhedsorganisation, der begyndte i Odense, men nu også er etableret i Esbjerg. Havvanur Demir er koordinator for organisationen i Esbjerg. Hun kan kontaktes på esbjerg.2timeromugen@gmail.com Alle kan blive frivillige. Organisationen godkender de frivillige. Børnene er i alderen 3-8 år. Organisationen indhenter børneattester på de frivillige. De frivillige har tavshedspligt angående oplysninger om børnene.

Koordinator i 2timeromugen i Esbjerg, Havvanur Demir Foto: Privatfoto