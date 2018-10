Sygehusdirektør: - Jeg er frygtelig ked af og flov over, at det kunne ske

Sygehus Lillebælt har solgt møbler, som viste sig at indeholde journaler med personfølsomme oplysninger.

I forbindelse med lukningen af Give Sygehus blev inventar solgt på auktion. Nu viser det sig, at nogle af effekterne indeholdt journaler og omslag til journaler med personfølsomme og personhenførbare oplysninger.

Det er ganske enkelt ikke godt nok og dybt alvorligt, at vi ikke har fået gennemgået effekterne ordentligt, inden vi har udleveret dem. Dorthe Crüger, adm. direktør, Sygehus Lillebælt

- Jeg er frygtelig ked af og flov over, at det har kunnet ske, og jeg undskylder mange gange over for de borgere, hvis oplysninger uretmæssigt er havnet i de forkerte hænder, siger administrerende direktør på Sygehus Lillebælt, Dorthe Crüger.

- Det er ganske enkelt ikke godt nok og dybt alvorligt, at vi ikke har fået gennemgået effekterne ordentligt, inden vi har udleveret dem. Det er i sidste ende mit ansvar, og jeg er virkelig ked af, at vi i den her situation ikke har formået at leve op til vores ansvar med at passe godt på vores patienters personlige data, siger hun.

500-650 omslag og journaler indtil videre

Sygehus Lillebælt er ved at kortlægge omfanget og er i gang med at indsamle de pågældende journalomslag og journaler, så de kan blive håndteret korrekt. Sagen bliver i dag meldt til datatilsynet, og de borgere, hvis oplysninger har været tilgængelige for andre, vil blive kontaktet af sygehuset i løbet af de kommende dage.

- Indtil videre har vi kendskab til cirka 140 omslag til journaler med navn, cpr-nummer og afdeling, som vi fik udleveret fra køberen via auktionshuset i går. Der lå også tre hele journaler med beskrivelser af patientforløb. Derudover har vi i aftes været i kontakt med en anden køber, som efter eget skøn har fået udleveret 400-500 journaler og omslag til journaler, som lå i et arkivskab, siger Dorthe Crüger.

Disse journaler afhentes hos køberen i dag. Sygehusdirektøren opfordrer andre købere til at henvende sig til sygehuset, hvis de på samme måde er kommet i besiddelse af personfølsomme dokumenter.