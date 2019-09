Andreas overtager underskudsforretning: Jeg er ikke bange for det

Minkbranchen er i benhård krise. Priserne rasler ned, og minkavlerne må spænde livremmen ind. På trods af det har Andreas Hindbo sagt ja til at overtage sin fars minkfarm.

En underskudsforretning. Det er præcis det, 30-årige Andreas Hindbo er ved at overtage fra sin far. En underskudsforretning med 25.000 mink i Lejrskov.

Priserne rasler ned i minkbranchen, og det går udover minkavlernes indtjening. I 2013 tjente minkavlerne i gennemsnit 3.455.000 kroner, men siden dengang er det gået ned. Sidste år havde de et gennemsnitligt underskud på 822.000 kroner.

Den udvikling mærker de også på minkfarmen i Lejrskov, men Andreas Hindbo frygter ikke at overtage en underskudsforretning.

- Jeg er ikke bange for det, og jeg bliver ved med at køre med fuld produktion, for vi skal være klar, når priserne stiger, og det gør de på et tidspunkt. Dengang jeg startede, der havde man ingen ide om, at det skulle blive så dårligt, som det er nu, siger Andreas Hindbo.

Hver eneste mink på Andreas og Peter Hindbos minkfarm giver underskud. Foto: Claes Adel, TV SYD

Mister penge på alle mink

Hver eneste mink på minkfarmen giver underskud. Det koster Andreas Hindbo mellem 35-40 kroner at sende en mink ud af farmen, men sådan har det langt fra altid været. Tidligere har han kunnet få 500 kroner for en flot mink.

Lige nu bliver markedsprisen for minkskind fastlagt på en auktion ved Kopenhagen Fur. Andreas Hindbo tjekker 10-15 gange i døgnet, hvordan prisen udvikler sig.

- Man kan ikke holde til det her underskud i en evighed. Hvis vi står sådan her til september næste år, og der ikke er sket noget med priserne, så kan det godt være, vi har lidt færre tæver, for det kan da ikke blive ved, siger Andreas Hindbo.

Der er 25.000 mink på farmen i Lejrskov. Foto: Claes Adel, TV SYD

Underskud påvirker ikke arbejdsglæden

Lige nu driver Andreas Hindbo minkfarmen sammen med sin far Peter Hindbo. De er midt i et generationsskifte, og faren er optimistisk på sønnens vegne. Han har været i branchen siden 1988, og han ved, at det går op og ned.

- Jeg har prøvet en krise før, og jeg ved, at det er vigtigt at lægge penge til side i de gode år og ikke overinvestere. Jeg er sådan set ikke nervøs på Andreas vegne, for han har interessen, og han brænder for det her, siger Peter Hindbo.

Andreas og Peter Hindbo prøver at holde omkostningerne så lave som muligt, og så håber de, at udviklingen snart vender.

Det manglende indtjening påvirker dog ikke Andreas Hindbos arbejdsglæde:

- Det er klart, at man skal da tjene nogle penge, men dyrene kan ikke gøre for, at jeg ikke tjener noget. De skal jo passes, og jeg elsker at arbejde med dem.