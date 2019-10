Lokalt hold bliver danske mestre: - Jeg er så stolt. Virkelig stolt

Den jyske fusionsklub Triangle Razorbacks vandt lørdag aften det danske mesterskab i amerikansk fodbold.

Lige fra start havde spillerne fra Triangle Razorbacks ild i øjnene, da de lørdag aften spillede mod Copenhagen Towers.

De kæmpede om det eftertragtede Mermaid bowl-trofæ, som er det danske mesterskab i amerikansk fodbold.

Selvom det vejlensiske Razorbacks-hold var undertippet mod det københavnske hold, der ikke har tabt en kamp siden april 2017, så var det Razorbacks-spillerne, der kunne gå hjem med trofæet.

- Jeg er stolt. Jeg er virkelig stolt. Det er bare vildt, og jeg er så glad, lyder det fra klubbens formand, Kris Riis-Nielsen.

DM-sejr overrasker ikke

Det blev en 20-14 sejr til drengene fra det jyske, og formanden ved, hvor meget de har kæmpet for at blive danske mestre for ottende gang.

- Drengene var så fokuseret fra starten af kampen. De har trænet så hårdt de seneste tre uger, de har snakket taktik og vi var bare rigtig godt forberedt, siger Kris Riis-Nielsen.

Derfor var han heller ikke helt overrasket over, at sejren gik til dem i dag.

- Jeg havde da håbet på det, og jeg tror, at vi chokerede Copenhagen Towers en smule i dag, siger han.

Nu hedder det Europa

Det er første gang siden 2016, at Triangle Razorbacks kan kalde sig danske mestre.

Med den genvundne titel skal klubben til at bygge videre på det fundament, som den har skabt, og den skal til at kigge ud over den danske rampe.

- Vi skal have en snak om, at vi skal ud og spille nogle europæiske kampe. Dem er vi automatisk kvalificeret til nu, siger Kris Riis-Nielsen og understreger, hvor meget Danmarksmestertitlen betyder for klubben:

- I bestyrelsen er vi bare helt vildt stolte af, hvad de har præsteret.