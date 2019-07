Asgreen før 5. etape: Jeg får det bedre og bedre

Grimt styrt stopper ikke Kasper Asgreen, som - trods smerter - også var klar til start i Tour de France onsdag.

- Jeg er ikke vågnet lige så mange gange i nat, og jeg synes, det går rigtig fint fremad lige nu.

Ordene kommer fra Kolding-rytteren Kasper Asgreen onsdag formiddag lige inden starten på femte etape.

Jeg synes, det går rigtig fint fremad lige nu Kasper Asgreen, cykelrytter, Deceuninck - Quick-Step

Det er anden-dagen efter Kasper Asgreen mandag var udsat for et grimt styrt, da han bragede frontalt ind i et helleanlæg, mens han var i gang med at skifte vandflaske kort før mål.

Styrtet gik hårdest ud over Kasper Asgreens hoved og nakke, og der var frygt for, at den 24-årige Deceuninck - Quick-Step-rytter havde pådraget sig en hjernerystelse.

Nåede tandlægen inden 5. etape

Asgreen ser dog fortsat ud til at være sluppet relativt billigt fra mødet med helleanlægget, og den tvivl, der var om hans mulighed for at fortsætte i touren efter styrtet, ser nu ud til at være manet i jorden.

- Jeg har de samme symptomer som i går: Noget ømhed i nakkemuskulaturen - men det er bedre. Det gør ikke lige så ondt i dag, som det gjorde i går, så forhåbentligt er det endnu bedre i morgen, siger Kasper Asgreen til TV SYD.

. Det gør ikke lige så ondt i dag, som det gjorde i går, så forhåbentligt er det endnu bedre i morgen. Kasper Asgreen, cykelrytter, Deceuninck - Quick-Step

Kasper Asgreen fortæller også, at han onsdag morgen nåede en tur forbi tandlægen, hvor han fik ordnet den tand, han flækkede under styrtet.

- Det passede med, at vi havde en lidt senere start i dag, så vi kunne nå derud her til morgen, sagde Asgreen, inden han hoppede på cyklen, og sammen med resten af tour-feltet satte kursen mod Colmar, som er mål på dagens etape.