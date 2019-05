Torben og Ilze føler sig uretfærdigt behandlet: Ilze måtte ikke stemme ved EP-valget i dag

Fire personer blev i dag afvist i Broager, da de mødte op for at stemme til Europa-Parlamentsvalget.

Som mange andre tog ægteparret Torben og Ilze Nyby hinanden i hånden i dag for sammen at tage ned og stemme ved deres valgsted i Broager ved Sønderborg.

Men da de kom frem til valgbordet, var det kun Torben Nybys navn, der kunne findes på stemmelisten. Ilze Nybys navn var der ikke, og dermed fik hun et nej til at stemme ved Europa-Parlamentsvalget i dag. Hun er udenlandsk statsborger, men har ret til at stemme ved Europa-Parlamentsvalget.

- Jeg føler mig uretfærdigt behandlet. Jeg syntes ikke, det var rart, siger Ilze Nyby.

Jørn Lehmann er valgformand i Broager, og han bekræfter over for TV SYD, at yderligere tre personer, der kommer fra udlandet, er blevet afvist på samme måde i Broager i dag.

Et brev, der ikke blev modtaget

Hos Sønderborg Kommune lyder forklaringen, at Ilze Nyby skulle have modtaget et brev fra Indenrigsministeriet i februar i sin E-boks, hvor der stod, at hun skulle registrere sig for at komme på stemmelisten.

Men det brev har hun, ifølge ægteparret, ikke modtaget.

- Vi har kigget hendes Eboks igennem. Indbakke, slettet post. Det hele. Hun har ikke modtaget noget brev, understreger hendes mand Torben Nyby.

Det undrer samtidigt ægteparret, at Ilze Nyby har skullet registrere sig for at komme på stemmelisten. For hun stemte nemlig i Danmark ved det seneste Europa-Parlamentsvalg i 2014.

En SMS fra kommune gjorde Ilze Nyby sikker

Til gengæld modtog Ilze Nyby den 15. maj en SMS fra Sønderborg Kommune, hvor der stod: Så er der 11 dage til Europa-Parlamentsvalget den 26. maj. Dit valgkort kommer med posten i ugen op til valget.

Den 15. maj sendte Sønderborg Kommune en SMS til Ilze Nyby. Her stod, at hendes valgkort var på vej. Foto: Privatfoto

Derfor troede Ilze Nyby, at alt var, som det skulle være, men da hun ikke modtog noget valgkort, begyndte hun at undre sig, om noget var galt.

Ilze Nybys formodning var sand.

Kommune fralægger sig ansvar

Pernille Lentfer er chef for byrådssekretariatet i Sønderborg Kommune. Hun forklarer, at det ikke er kommunens skyld, at Ilze Nyby ikke har kunnet stemme i dag.

- Alle EU-borgere har fået en skrivelse fra Indenrigsministeriet tilbage i februar om at blive optaget på stemmelisten, og det skulle Ilze Nyby også have fået, understreger Pernille Lentfer over for TV SYD.

Efter at have modtaget SMS’en fra Sønderborg Kommune var Ilze Nyby sikker på, at hun kunne stemme. Men den SMS betyder ingenting for ens ret til at stemme, lyder det fra Sønderborg Kommune.

- Den er blevet sendt ud til alle på baggrund af baggrund af de oplysninger, som teleselskaberne har, forklarer Pernille Lentfer

Sønderborg dropper SMS-løsning

Det betyder, at personer under 18 år og personer, der i dag ikke bor i Sønderborg Kommune, også har modtaget beskeden.

- Vi har besluttet ikke at anvende den SMS-løsning fremover, efter vi er blevet kontaktet af flere, som stiller spørgsmålstegn ved de modtagede SMS’er, siger Pernille Lentfer.

Hun understreger, at Sønderborg Kommune ikke har kunnet give Ilze Nyby lov til at stemme i dag, nu hun ikke var registreret.

TV SYD er i kontakt med Økonomi- og Indenrigsministeret, der arbejder på at finde en ekspert, der kan forklare yderligere.

Hos Ilze og Torben Nyby er de meget ærgerlige over situationen.

- Vi håber, at man i løbet de næste dage finder fejlen. Selvom det jo egentlig er ligegyldigt, for det ændrer ikke på, at jeg ikke har kunnet stemme i dag, siger Ilze Nyby.