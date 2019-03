L:Ron:Harald vender tilbage - Jeg glæder mig til at støde nogen

Efter mere end 10 års albumtørke fra L:Ron:Haralds side, vender sønderjyden nu tilbage med ny musik.

Mange kender ham fra nummeret 'Mæ A Min Kadett'. Han er en kontroversiel kunstner, der smedede ord sammen, som mange sang med på og dansede til i 90’erne og i 00’erne.

Han er blandt andet kendt for albummet 'Vi er fra jylland'.

Nu er han tilbage. Den rapkæftede rapper fra Sønderborg L:Ron:Harald har efter mere end 10 års albumtørke lavet et nyt album, der hedder Fikumdik.

Det bliver dog ikke så nyt, at lytterne ikke kan genkende hans stil, der er kendt for at være kontroversiel.

- Vi rapper stadig om øl, fisse, sex, druk, ultravold og alt sådan noget, fortæller L:Ron, som i virkeligheden har skrevet navnet Lars Jensen på hans dødsattest.

Men noget har faktisk ændret sig, fra dengang L:Ron optrådte tilbage i 00’erne.

- Jeg er blevet skrappere til at skrive tekster med flere rim og mere gennemslagskraft. Det er nok alt i alt et langt bedre produkt håndværksmæssigt, understreger sønderjyden.

L:Ron glæder sig til at støde nogen

Siden L:Ron udgav sit seneste album, er der sket meget. Han er flyttet fra Aarhus, hvor han lavede det meste af sin musik, og til Sønderborg, hvor han hører til og aldrig flytter fra, fortæller han.

Han har malet en masse graffiti, beskriver sig selv som multikunstner, og ifølge ham selv er han blevet endnu dygtigere til at skrive tekster.

Men det betyder ikke, at rapperen er blevet mindre rapkæftet i sine hip-hoptekster.

- Teksterne roterer om de samme, drabelige røverhistorier. Vi kan det der med damerne, vi kan satme køre nogle pils ned og vi kører rundt i lækre biler.

Det er det L:Rons tekster handler om, og selvom kalenderen skriver 2019, så er den sønderjyske ordsmed hverken bange for at krænke eller provokere.

- Jeg er ikke bange for at støde nogen. Jeg glæder mig til at støde nogen, fordi når man gør det, kan det medføre, at de tænker lidt, siger L:Ron.

L:Ron er i gang med at indspille sin musik i sit studie i Sønderborg. Foto: Nikolaj Toftgaard

L:Ron vil respekteres for sin musik

Efter mange års stilhed fra hans musikside har flere på de sociale medier spurgt efter ny musik fra L:Ron, og han er stolt af, at han nu er klar til at vise frem, hvad han har arbejdet med i studiet.

Så L:Ron tror på, at det nye album - Fikumdik - bliver en succes både blandt hans fans og andre rappere. Men denne gang er succeskriteret ikke kun kommerciel succes, som det tidligere har været.

- De andre albums eksisterede mest som en gimmick. Det var overraskende og anderledes, men nu vil vi gerne respekteres for det, vi laver.