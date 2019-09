Arnes flirt med Mette: - Jeg håber, at det hjælper andre

Tilbage i foråret sagde 59-årige bryggeriarbejder Arne Juhl ja til at være med i Socialdemokratiets valgkampagne.

Den 14. april 1980 havde Arne Juhl sin første arbejdsdag som bryggeriarbejder.

Det har været 39 år med tunge løft, lange dage og slidsomt arbejde, som gør det svært at komme igennem et helt arbejdsliv uden at få nogle fysiske skavanker.

Men sønderjyske Arne Juhl har holdt fast, kæmpet og været en trofast kollega og medarbejder, og hvis ikke det var for efterlønsreformen kunne han have gået på efterløn næste år.

Nu skal han vente endnu fire år, før han kan gå på efterløn – og det var det, der fik ham til at sige ja til at være med i Socialdemokratiets kampagne, der kørte i foråret og under folketingsvalget.

- Jeg håber, at det vil være med til, at folk kan gå tidligere på pension. Hvis ikke det når at hjælpe mig, så kan det være, at det hjælper nogle andre, siger Arne Juhl, der bor i Fjelstrup, der ligger mellem Haderslev og Christiansfeld.

Folk sætter pris på, at Arne står frem

For tre år siden deltog han i en kampagne for 3F. Den opdagede Socialdemokratiet, og herefter kontaktede de Arne Juhl.

I begyndelsen troede han, at det blot ville blive til nogle plakater, men siden de firkantede kæmpepapirer blev hængt op ved talrige busstoppesteder landet over, er Arne Juhl blevet et billede på Socialdemokratiets helt store valgløfte:

”Nu er det Arnes tur – de mest nedslidte skal også have ret til en værdig pension”.

- Det har været godt nok. Jeg har fået så mange takker inde på Facebook. De skriver: Bare fortsæt. De kunne ikke finde nogen, der er bedre til det dér end dig, siger Arne Juhl.

Ved Socialdemokratiets kongres lørdag var Arne Juhl særlig gæst. Foto: Henning Bagger / Ritzau Scanpix

Politikere nævner ham igen og igen

De mange hilsner varmer den 59-åriges sind, og så sent som i går optrådte han igen i forbindelse med Socialdemokratiet. Ved partiets kongres i Aalborg var Arne Juhl særlig gæst, og landets statsminister talte direkte til ham fra talerstolen:

- Du sagde ja til at blive ansigtet på mange ønske om bedre pensionsmuligheder. Fordi du på egen krop mærker slid og belastning. Og fordi du vil have et mere retfærdigt Danmark.

Sådan lød ordene fra Mette Frederiksen, mens Dansk Folkepartis formand, Kristian Thulesen Dahl, også nævnte Arne Juhl tidligere på dagen ved partiets landsmøde i Herning.

- Kære Mette oppe i Aalborg: Måske du i dag vil løfte sløret for, om Arne overhovedet er omfattet af jeres model? Er mureren, er tømreren, er frisøren?

Så længe Arne har hjulpet nogen

På intet tidspunkt har politikere, medier eller Arne Juhl selv kunnet få svar på, om han er én de borgere, som Mette Frederiksen taler om, når hun vil sende nedslidte borgere tidligere på pension.

Men det gør egentlig heller ikke Arne Juhl så meget. For han ved, at der skal et flertal bag, før noget kan blive til virkelighed - og han tror på, at Mette Frederiksen vil gøre, hvad hun kan.

- Det er op til politikerne. Jeg kan ikke gøre noget. Jeg har godt tre år igen på arbejdsmarkedet, så i det mindste kan jeg håbe, at jeg har kæmpet for nogle andre, siger Arne Juhl.

Fra Socialdemokratiets talerstol sendte Mette Frederiksen en hilsen til Arne Juhl. Foto: Henning Bagger / Ritzau Scanpix