Lokal opbakning til vejspærring: - Jeg håber han vinder

Skovgårdsvej mellem Askov og Vejen blev mandag formiddag spærret af landmand Martin Lund Madsen. Lokale bakker op om aktionen. De håber, at kommunen får en lærestreg.

Klokken 10.30 mandag formiddag spærrede landmand Martin Lund Madsen Skovgårdsvej ved Askov i Vejen Kommune.

Han er så utilfreds med ekspropriation af hans jord, at han nu spærrer for trafikken.

Man kan jo ikke bare tage en anden mands jord bare for at få en vej Pia Andersen, Askov

En del naboer var dukket op for at se Martin Lund Madsen lukke vejen med sand og bigballer. De fremmødte tilskuere, som TV SYD talte med, bakker op om Martin Lund Madsens aktion.

Pia Andersen fra Askov kalder aktionen for - rigtig og fantastisk. - Man kan jo ikke bare tage en anden mands jord bare for at få en vej. Jeg håber, at han vinder, og at Vejen Kommune får en lærestreg.

Landbrugselev Bastian Nygaard Lumby fra Brørup mener, at kommunen har dummet sig, og at det er fint, at Martin Lund Madsen spærrer vejen, når han nu Højesteret giver ham ret i, at vejen er anlagt ulovligt.

SAGEN SKOVGÅRDSVEJ KORT: I 2012 skulle Banedanmark elektrificere togstrækningen mellem Lunderskov og Esbjerg. Det krævede blandt andet, at man ændrede på den eksisterende bro ved Askov øst for Vejen. Broen var nemlig for lav til, at der var plads til at hænge ledningerne til toget op. Vejen Kommune besluttede at bygge en ny og højere bro ni hundrede meter længere mod øst. Da kommunen samtidig havde planer om, at der skulle bygges en vej på stedet, som krævede, at man kunne køre over jernbanen. Den nye vej - Skovgårdsvej - skulle også gå gennem Martin Lund Madsens marker. Vejen Kommune besluttede sammen med Banedanmark, at bruge elektrificeringsloven, som Banedanmark anvendte til broen, til også at ekspropriere jorden til den nye vej. Vejen Kommune, Banedanmark og Trafikministeriet godkendte den endelige plan. Det ville landmand Martin Lund Madsen ikke finde sig i. Sagen gik i byretten, landsretten og højesteret, hvor han fik medhold i, at elektrificeringsloven ikke kunne bruges til at inddrage hans jord til en kommunal vej. Det er ulovligt. Martin Lund Madsen ejer igen den jord, hvor vejen ligger på. Martin Lund Madsen har tilbudt kommunen at købe markerne for 21 millioner kroner, men det afviser kommunen. De mener, at landmanden har fået en passende erstatning på godt to millioner kroner af Banedanmark. Mandag den 22. oktober spærrer Martin Lund Madsen vejen med bigballer og sand. Han vil have Vejen Kommunen enten køber jorden eller fjerner vejen fra hans jord. Se mere

- Selvom Skovgårdsvej bliver brugt meget, så er der mange andre veje, man kan benytte, så det betyder ikke meget hvis vejen bliver slettet, mener Bastian Nygaard Lumby.

Han forstår godt landmanden protesterer:

- Det bliver svært for ham at køre på de små stykker jord med de store maskiner.

Mange lokale var mødt op for at følge med i hele aktionen.

I første omgang spærrede politiet adgangen til Skovgårdsvej, og efterfølgende har Vejen Kommune sat vejspærringer op, så bilister ikke kører forgæves. Det er stadigt muligt at passere grusbunken på cykel og til fods.