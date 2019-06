Unge fra Esbjerg skal spille med dansk musikstjerne: - Jeg har det virkelig fedt

Ni unge fra Ungdomsskolen Esbjerg skal fredag aften på scenen med Nephew-frontmanden Simon Kvamm.

- Hvad siger I til at komme med på tour alle sammen?

Simon Kvamms begejstring for ni unge musikere fra Ungdomsskolen Esbjerg var ikke til at tage fejl af, da de slog de første toner an i Krostuen på Gæstgiveren i Allinge fredag.

Her havde de unge en prøvetime med den karakteristiske frontmand for bandet Nephew, inden de fredag aften skal spille tre numre sammen på det legendariske spillested Gæstgiveren til Folkemødet på Bornholm.

Det sker i forbindelse med at Simon Kvamm deltager i en talk med professor Svend Brinkmann, hvor det hele bliver afsluttet for fuld musik med det vestjyske band og Simon Kvamm på scenen.

- Vi skal spille to numre, som Simon Kvamm har været med til at skrive. Og så skal vi også spille 'Pianomand', siger 13-årige Emil Dorf Brinch, der spiller klaver i bandet fra Esbjerg.

Emil Dorf Brinch har spillet musik i fire år og tøver ikke med at kalde koncerten med Simon Kvamm for 'karrierens højdepunkt' Foto: Stefan Jørgensen, TV SYD

Sammen med resten af bandet har han øvet længe for at blive klar til den store dag.

- Det bliver vildt fedt, så jeg er også lidt nervøs, siger den unge musiker.

Et musikfællesskab

Det er som en del af projektet Musikstarter, at de ni unge fra Ungdomsskolen i Esbjerg er taget til Bornholm. Musikprojektet er grundlagt af netop Nephew og Simon Kvamm i samarbejde med en række fonde og foreninger, og formålet med projektet er, at flere unge skal opleve fællesskabet og glæden ved at spille musik sammen.

Det projekt ville Simon Kvamm bringe til Folkemødet, og det blev altså de unge fra Esbjerg, der tog den tjans. De kan godt nikke genkendende til det med fællesskab og glæde ved musik.

- Vi lærer hinanden mega godt at kende, og vi har et virkeligt godt fællesskab. Musikken knytter os bare sammen. Det er helt vildt fedt, siger sanger Alberte Højgaard, og Emil Dorf Brinch stemmer i:

- Vi er lige som en stor familie, når vi er sammen. Vi har det bare alle sammen sjovt.

Musikstjerne hjælper glæden yderligere på vej

Glæden ved musikken bliver ikke mindre af, at en musikstjerne som Simon Kvamm kigger forbi og synger med. Et idol for de unge.

- Det bliver helt vildt at spille på Gæstgiveren. Det er pisse fedt. Og så at møde sådan en mand, der er så kendt, og som har lavet så meget musik, lyder det begejstret fra Emil Dorf Brinch.

Alberte Højgaard er enig.

- Jeg har faktisk hørt Simon Kvamm, siden jeg var helt lille, fordi min mor og bror altid har lyttet til hans musik. Så jeg er bare helt vild over, at jeg skal møde ham.

Bandet fra Esbjerg i gang med at øve, inden Simon Kvamm dukker op Foto: Stefan Jørgensen, TV SYD

Derfor er det en slags drøm, der går opfyldelse, når de unge musikere sætter stikkene i instrumenter, tænder for forstærkerne og spiller 'Gæsten' i Allinge op.

Genisidig begejstring

Og så er vi tilbage ved starten igen. For det var ikke kun de unge, der var begejstrede. Det var Simon Kvamm også, efter prøverne var slut.

- Det var mig, der hang lidt i bremsen. Det er virkelig et fedt band at træde ind, lød det fra forsangeren.

Så du er helt tryg ved at skulle stå med dem på scenen i aften?

- Jeg er i hvert fald tryg ved deres præstation. Så må jeg se med min egen, grinte Kvamm.