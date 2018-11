Nyt fristed giver Kasper fred og ro - og nogen at snakke med

I Folkekirkens Hus i Esbjerg kan socialt udsatte komme anonymt og få mad, et brusebad og en snak - eller få vasket tøjet.

- Jeg kommer her hver dag for at få noget morgenmad og snakke med nogen. Ellers sidder jeg bare derhjemme alene ved computeren, siger førtidspensionist Niklas Krogh.

Han er en af brugerne her. Med sine guldkæder, cap og sweatshirt og korte bukser er der ingen tvivl om, at rap er hans fortrukne musikgenre. Han laver da også selv lidt rap derhjemme på computeren. Niklas Krogh er åbenmundet og ærlig. Han virker venlig og imødekommende.

- Men jeg har en vrede, som pludselig kommer op i mig, hvis jeg ikke har røget hash, betror han.

En på god-dag'en

Den unge førtidspensionist sidder i fællesrummet med udsigt til en kedelig baggård. Men indenfor får fordommene én på god-dag'en. I hvert fald hvis man troede, at her ville være råt og nedslidt.

Der er mange udsatte unge under 30 år, som ikke har noget sted at gå hen. Karen Gejl Friis, daglig leder i Folkekirkens Hus

Folkekirkens Hus i Skolegade - beliggende lige overfor Vor Frelser Kirke - er en flot istandsat patriciervilla med smukke trægulve og marmorfliser. Store, lyse lokaler. Stuk i lofter og døre, der kan få de fleste til at sukke dybt af misundelse. Stemningen er ganske enkelt rar.

- Jeg bruger huset som et fristed. Et sted, hvor jeg kan være i fred og ro og være ligesom alle andre uden at få et stempel sat på mig, siger Kasper Ankersø.

Her i baggårdens p-plads er det ikke Teslaer og BMW'er, der fylder op, men de hjemløses barnevogne og ladcykler. Foto: Finn Grahndin

Ikke noget at stå op til

De ord vil formentlig glæde den eneste ansatte i huset, Karen Gejl Friis, der er daglig leder. Eller mere rigtigt: Kirke- og kulturmedarbejder.

- Der er mange udsatte unge under 30 år, som ikke har noget sted at gå hen. En stor del af dem er ikke i aktivering, går ikke i skole... De har ofte ikke noget at stå op til. Nogen kommer for bare at være her og sidde for sig selv, og det får de lov til, andre vil gerne snakke, spille spil og være sammen med os andre, fortæller hun.

Karen Gejl Friis: - Miljøet i Kirkens Korshærs varmestue kan godt være for råt for de unge udsatte. Så henviser de dem til os. Foto: Finn Grahndin

Tøjvask og hyggesnak

De unge kan bare komme anonymt. I dag er Lasse Jensen kommet for at få vasket sit tøj, og da han har proppet tøjet ind og sat vaskemaskinen i gang, går han ud på altanen for at stoppe sin pibe. Her hygger han sig i selskab med Kasper Ankersø og Steffen Andersen. Og hunden Bobby.

Steffen Andersen kommer i Folkekirkens Hus for at snakke med jævnaldrende. Foto: Finn Grahndin

Garvede med tricks i ærmet

Folkekirkens Hus har en række andre aktiviteter. Blandt andet lektiehjælp, madklub, musikarrangementer o.s.v. Der samarbejdes med KFUMs Sociale Arbejde, Korn180 og Kirkens Korshær.

- Kirkens Korshærs varmestue er mere for de garvede misbrugere, så de henviser gerne de unge til os - inden de unge lærer alt for mange tricks af de garvede, siger Karen Gejl Friis.

Andre medarbejdere i Folkekirkens Hus er frivillige. Det er betalt af Skads Provsti.

Folkekirkens Hus ligger lige overfor Vor Frelsers kirke. Foto: Finn Grahndin