Kaspers maskine stjålet og smidt i Lillebælt: - Jeg har ikke en million kroner til en ny

Kasper Suhrs rendegraver blev lørdag aften stjålet og smidt i Lillebælt ved Fredericia. Sådan en koster en million kroner fra ny.

Den gule rendegravers snabel titter op fra vandet. Kroppen følger efter, og til sidst kan man ane dens kæmpe hjul. Rendegraveren er i gang med at blive bjærget efter at være blevet kørt ud over kajkanten og smidt i Lillebælt.

Det seneste halve døgn har den tilbragt timerne 13 meter nede på bunden af Lillebælt ud for Ammoniakkajen ved Fredericia.

Lørdag aften blev den kørt af gerningsmænd fra byggepladsen på Ballesvej, der kun ligger nogle hundrede meter fra kajen, og så blev den kørt ud over kajkanten.

Dens ejermand, Kasper Suhr, kan nu vinke farvel til sin maskine, der koster en million kroner fra ny.

- Jeg har jo ikke lige en million kroner til en ny. Vi har lige hovedrenoveret den for 60-70.000 kroner her i vinter, fortæller Kasper Suhr, der er medejer i virksomheden Entrepreneur Jørgen Suhr.

Kasper Suhr ærger sig over episoden, og han kan ikke forstå, hvorfor nogen vil bruge sin lørdag aften på at stjæle en rendegraver og køre den i Lillebælt.

- De kunne bare gå ud og drikke en pilsner en lørdag aften i stedet for at have sjov med at stjæle en rendegraver. Og hvis de havde så meget lyst til at køre en rendegraver, kunne de da bare være kommet ned og spurgt efter et job her, siger Kasper Suhr til TV SYD.

Kasper Suhrs rendegraver er i gang med at blive bjærget efter at have tilbragt et halvt døgn i Lillebælt. Foto: DanmarkC TV

Maskinen er stjålet én gang før

Efter en bjærgning på nogle timer kom Kasper Suhrs rendegraver igen på land, men slet ikke i samme tilstand, som da den blev smidt i. For den kan ikke overleve, efter den har tilbragt en nat i saltvand.

Det betyder, at Kasper Suhr og hans virksomhed nu bliver nødt til at gå ud og købe en ny rendegraver.

- Jeg skal ned i banken og spørge, om jeg må låne penge til en ny rendegraver - eller det bliver nok kun en brugt én til at starte med, siger han til TV SYD.

Kasper Suhrs rendegraver har nemlig ikke været kaskoforsikret, og den er faktisk blevet stjålet én gang før for nogle år siden, fortæller Kasper Suhrs far, Jørgen Suhr, til Fredericia Dagblad.

- Vi fik den stjålet for nogle år siden, hvor de kørte over til Burger King og lavede ravage. De kørte ind i en mur ved Rema, og den kom jeg til at erstatte, for de fandt ingen gerningsmænd. Det var jeg godt nok træt af, siger Jørgen Suhr til Fredericia Dagblad.

Efter flere timers arbejde kom Kasper Suhrs rendegraver igen på land. Foto: DanmarkC TV Foto: DanmarkC TV

Fire vejlensiske mænd anholdt

Der er endnu ikke nogen, der ved, hvem der skal betale for dagens kranassistance fra BMS.

Det er endnu uvist, hvem der har stjålet Kasper Suhrs rendegraver fra byggepladsen på Ballesvej. Men fire unge vejlensiske mænd i alderen 20-22 år blev lørdag aften anholdt på Ballesvej i Snoghøj, skriver Fredericia Dagblad. Vidner havde kontaktet politiet, fordi de havde set, at der blev lyst med lommelygter på byggepladsen.

De fire mænd blev søndag afhørt af politiet, men er sidenhen blevet løslagt igen. De er dog sigtet, men om de er sigtet for at køre rendegraveren i Lillebælt vides ikke.