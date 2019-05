Hver fjerde vælger ved ikke, hvad de skal stemme på til Folketingsvalget.

To ud af seks af de vælgere, TV SYD mødte på gaden tirsdag eftermiddag, ved ikke, hvem de vil stemme på, når krydset skal sættes 5. juni.

En vil måske slet ikke stemme til folketingsvalget, en anden vil stemme blankt, og to planlægger at orientere sig grundigt, før de står i stemmeboksen.

Og det er ikke kun på gaden i Fredericia, at vælgerne er i tvivl.

Hver fjerde vælger ved ikke, hvor de sætter krydset. Det viser en måling, som Voxmeter har lavet.

Om målingen Målingen fra Voxmeter er foretaget fra 29. april til 6. maj 2019. Den baserer sig på telefoninterview med 1.045 repræsentativt udvalgte personer over 18 år.

Cirka 25,6 procent af de adspurgte var på det pågældende tidspunkt i tvivl eller angav, at de ikke ville stemme, ville stemme blankt eller ikke var stemmeberettigede. Se mere

Herunder kan du læse et uddrag af de svar, vi fik foran Fredericia Banegård to timer efter valgudskrivelsen.

Helle Rantzau, social- og sundhedshjælper, Pjedsted

- Lige nu har jeg ingen idé. Måske stemmer jeg slet ikke. Mange siger, at hvis ikke jeg stemmer, så kan jeg ikke brokke mig, men for mig er det lidt ligegyligt, hvem der sidder der.

Fahri Sadrio, Fredericia

- Jo, jeg skal følge med i valgkampen. Jeg ved ikke helt, hvad jeg vil stemme, men jeg skal følge med.

Dorthe Hansen, rengøringsassistent, Fredericia

- Jeg har ikke styr på, hvad jeg skal stemme. Jeg vil følge med i valget, det bliver man nødt til, selv om det ikke interesseret mig så meget. De lover jo alle en hel masse.

Jens Kring, togpendler fra Aabenraa

- Jeg skal selvfølgelig følge med, det er vigtigt. Det nytter ikke, at man er dårligt orienteret, når man står i stemmeboksen.

- Noget af det værste er at se, at nogle politikere trækker diskussionen i en retning på et faktuelt forkert grundlag, og medierne lader dem gøre det. Det er dette her for vigtigt til.

Nicolai Rytter, lagermedarbejder, Fredericia

- Jeg plejer at stemme blankt, og det er det.

Hanne Madsen, servicemedarbejder, Fredericia

- Jeg ved de sådan slås, så jeg behøver ikke følge så meget med i valgkampen. Jeg stemmer, som jeg plejer.