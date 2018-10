Ung kvinde - Jeg havde lyst til at ruske kræften ud af min krop

En dag i marts ændrede Pernille Normanns liv radikalt, da hun mærkede en kugle ved sit skulderblad. Det viste sig at være lymfekræft.

2018 er ikke blevet det år, som 23-årige Pernille Normann havde regnet med.

Den 20. marts lagde hun hånden op på sit skulderblad og mærkede, at der var noget, hun ikke havde mærket før. Det var en lille kugle, hun kunne skubbe rundt. Den lille kugle viste sig ikke bare at være en hvilken som helst kugle, men en hævet lymfe med et mareridt.

- Pludseligt var jeg ikke længere bare Pernille. Nu var jeg Pernille med kræft, fortæller hun.

Et år med studieliv i Aarhus og et semester i udlandet, forvandlede sig hurtigt til at være et liv hos Pernilles forældre i Sønderborg. Et liv med kræft.

- Jeg kunne ikke være i min egen krop. Jeg havde lyst til at hoppe ud af den. Jeg havde lyst til at ruske i den, så jeg ligesom kunne ruske kræften ud, selvom jeg godt vidste, at det kunne jeg ikke, fortæller Pernille.

Pernille med kræft

I løbet af 2018 har Pernille været igennem otte kemobehandlinger og 15 strålebehandlinger, og det er blevet et år, som Pernille langt fra havde forestillet sig.

- Kemoen gav mig kvalme. Jeg blev rigtig dårlig, og hver gang jeg havde fået en kemobehandling, lagde jeg mig i sengen her og sov 15-16 timer, fortæller hun. For Pernille har noget af det sværeste været at acceptere, at hun nu var Pernille med kræft.

Pernille Normann havde ikke forventet, at hun i så ung en alder skulle få en kræftdiagnose. Foto: Stefan Jørgensen, TV SYD

- Det var rigtig svært at forholde mig til, for når man er Pernille med kræft, er man Pernille, der er syg. Man er skrøbelig, og det vil jeg ikke kendetegne mig selv som, siger Pernille, der ser sig selv om en rigtig glad og smilende person.

En uforventet fremtid

De tanker har måske også hjulpet Pernille igennem sine måneder med kræft. For den 11. september i år fik hun beskeden om, at kræften havde sluppet hendes krop.

- Lige nu er mine planer, at jeg skal arbejde i Imerco i Sønderborg, og så skal jeg ud at rejse til januar, siger Pernille.

Hvad, der skulle have være et semester i udlandet det sidste halvår i 2018, er blevet til en rejse i foråret, og studiet planlægger hun at vende tilbage til i august 2019.

Selvom året er blevet meget anderledes, end hvad Pernille havde forventet, så tager hun også noget godt med fra de hårde tider.

- Jeg sætter meget mere pris på de små ting som at gå en tur med en kop kaffe i det gode vejr, og så er jeg bare blevet en meget stærkere person, fortæller Pernille.