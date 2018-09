Rufus Gifford før Obama-møde: - Jeg måtte bare komme i dag

Rufus Gifford USAs tidligere ambassadør i Danmark er kommet til Kolding for at høre Obama tale. - To af mine favoritter - Barack og Danmark - så jeg måtte bare komme.

Amerikanske Rufus Gifford var i fire år ambassadør i Danmark, og er netop landet i Kolding for at høre sin tidligere chef og præsident Barack Obama holde foredrag.

- Vi har brug for sådan nogen som Obama, hans visioner og hans kamp for at gøre verden til et godt sted at være, så jeg måtte bare komme og høre ham, fortæller Rufus Gifford til TV SYD.

44-årige Rufus Gifford var fra 2013 til 2017 ambassadør for USA i Danmark under Obamas præsidentembede. Nu er Gifford selv gået ind i politik for demokraterne, og han er meget inspireret af Barack Obamas måde at være i verden på.

- Han er ægte - altid - det du ser på tv er også sådan han er, når du møder ham ansigt til ansigt. Han er simpelthen et anstændigt menneske, mener Rufus Gifford.