HJÆLP! Jeg skal stille dronningen et spørgsmål, og jeg er ved at skide grønne grise

Ét spørgsmål. På et pressemøde. Med Hendes Majestæt Dronningen.

Jeg ved ikke, hvordan du ville reagere på den opgave, men den gav mig både hjertebanken og fugtige håndflader.

Jeg har efterhånden været journalist i nogle år, så jeg har stillet et spørgsmål eller tre. Kein problem, som de siger i grænselandet, hvor dronningen har været på besøg de seneste dage.

Men jeg har faktisk aldrig fået mulighed for at stille en fra kongehuset et spørgsmål. Så mit ene spørgsmål til dronningen skabte en række væsentlige spørgsmål inde i mit hoved.

Hvad spørger man dronningen om?

Og hvordan er det nu lige, man taler til sådan en som hende?

Der er selvsagt mange ting, jeg gerne ville spørge om. Jeg er jo en nysgerrig fyr – og lige med majestæten er vi vel alle lidt nysgerrige?

Derfor gik jeg torsdag ved middagstid i tænkeboks. Overvejede. Læste. Drak kaffe. Og skrev nogle linjer ned på et papir, som jeg stak i lommen på min blazer, hvorefter jeg entrerede pressemødet på Kongeskibet Dannebrog sent om eftermiddagen.

Hvad mit spørgsmål til dronning Margrethe blev, og om jeg nogensinde fik stillet det til hende, kan du se i videoen øverst. Og så kan du jo overveje, hvad du ville spørge dronningen om, hvis du fik muligheden.