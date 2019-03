Berit Pedersen fravælger Sydvestjysk Sygehus: Jeg synes ikke, det er den måde, min datter skal starte livet på

Højgravide Berit Pedersen fra Esbjerg vælger ikke den nærmeste fødeafdeling, men kører i stedet 50 minutter i bil til Kolding for at føde. Her benytter man nemlig en test, der gør, at hendes ufødte datter kan slippe for at få antibiotika i kroppen. Den mulighed findes ikke på fødeafdelingen i Esbjerg.

Berit Pedersen fra Esbjerg er sat til at føde om seks dage. Hun glæder sig til snart at kunne hilse på den lille pige, hun venter sig.

- Jeg drømte i nat, at hun allerede var her, siger Berit Pedersen.

Men når veerne begynder, tager hun ikke til nærmeste fødeafdeling på Sydvestjysk Sygehus i Esbjerg. I stedet kører hun østover til fødeafdelingen på Kolding Sygehus. Det er 50 minutter i bil med veer, og det er der en grund til, hun kaster sig ud i.

Jeg synes ikke, at det er den måde hun skal starte sit liv på, hvis jeg kan undgå det. Berit Pedersen, kostterapeut, Hjerting

I Kolding bliver fødende nemlig testet for streptokokker lige inden fødsel. Det betyder, at moderen kun får penicillin, hvis testen lige ind fødsel viser, at der er risiko for, at moren kan give den farlige streptokokbakterie B videre til det nyfødte barn. Det tilbud får Berit Pedersen ikke i Esbjerg, her skal hun og dermed hendes datter have antibiotika, fordi en test tidligt i graviditeten viste, at hun muligvis er bærer af disse streptokokker.

Test sparer nybagte mødre for mange doser antibiotika

Det er overlæge på Mohammed Khalil på afdelingen for kvindesygdomme og fødsler på Kolding Sygehus, der har udviklet den nye dna-test, og den har vist sig at spare mødre og deres babyer for mange doser antibiotika om året.

Antibiotika er en gave, men ikke uden risiko for især nyfødte børn, siger Mohammed Khalil:

- Barnet kan udvikle overvægt, diabetes og allergi på grund af antibiotikaen i tarmsystemet hos den nyfødte, og som kan give problemer senere i livet.

Det er de problemer Berit Pedersen vil gøre alt for at undgå. Hendes datter skal ikke have unødvendig penicillin.

- Jeg synes ikke, at det er den måde hun skal starte sit liv på, hvis jeg kan undgå det. Selvfølgelig, hvis man har det, er det jo rigtig godt, at man få det (penicillin) forbyggende.

Fødende i disse fem risikogrupper får automatisk antibiotika: I dag udløser det helt automatisk behandling med flydende penicillin, hvis man som kvinde har en af fem risikofaktorer: Født et barn tidligere, hvor barnet blev sygt

Positiv urin dyrkning for gruppe B streptokokker i løbet af graviditeten

Fødsel mere end fem uger for tidligt

Langvarig vandafgang

Feber over 38 grader i forbindelse med fødslen. Kilde: Region Syddanmark Se mere

I alt har godt 18 procent af alle fødende kvinder en af fem risikofaktorer, der gør, deres barn er i risikogruppen for at få streptokokker, men af dem er det under 23 procent, der rent faktisk er smittede.

Derudover skal smitten være i skeden, før den kan blive givet videre til barnet. Det sker cirka 24 gange om året i Danmark, at børn er truet på livet efter en gruppe B streptokokinfektion i forbindelse med deres fødsel.

Men fordi flere børn enten bliver alvorligt syge eller dør, har lægerne indtil nu givet penicillin ved selv den mindste mistanke.

På Sydvestjysk Sygehus i Esbjerg laver man ikke testen, der er udviklet i Kolding, men giver antibiotika, hvis kvinden opfylder en af fem risikofaktorer, og en af de faktorer opfylder Berit Pedersen, så hendes datter ville få penicillin helt rutinemæssigt, hvis hun fødte i Esbjerg.

Jeg så i min journal, at der stod, at jeg skulle have antibiotika under fødslen, så kunne jeg regne ud, at så har de ikke det tilbud med podning. Berit Pedersen, kostterapeut, Hjerting

- Jeg så i min journal, at der stod, at jeg skulle have antibiotika under fødslen, så kunne jeg regne ud, at så har de ikke det tilbud med podning, men jeg lod mig fortælle, at de har apparatet og de er oplært i det. De bruger det bare ikke endnu, siger Berit Pedersen.

På fødeafdelingen på Kolding Sygehus har man ved at bruge testen indtil nu nedbragt brugen af penicillin med 70 procent.

Vi ville gerne have talt med repræsentanter fra Sydvestjysk Sygehus i Esbjerg for at høre om, hvornår gravide kvinder kan forvente at blive testet på samme måde, som man gør i Kolding. I et skriftligt svar fra sygehuset fredag lyder det: - Vi er utroligt glade for interessen, men vi udtaler os ikke om sagen på nuværende tidspunkt.