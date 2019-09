Kristian Thulesen Dahl: Jeg tog fejl af mit bagland

Kristian Thulesen Dahl indrømmer, at det var en fejl ikke at gå med i regering i 2015, og at han har stået for tæt med Mette Frederiksen.

Det var en fejl ikke at gå med i regering i 2015, og iscenensættelsen af Kristian Thulesens Dahls samrbejder med Mette Frederiksen har været for bombastisk.

Sådan lyder dommen fra vælgerne, efter at DF-formanden har været på tur rundt i baglandet.

Ved valget i 2019 gik Dansk Folkeparti fra 37 til 16 mandater. Dermed var der lagt op til, at partiet, som under den forrige regeringsperiode havde mulighed for at komme med i regering, skulle til at kigge indad.

Vi skulle være gået i regering

Et af de store kritikpunkter er gået på, at DF skulle være gået med i regering i 2015, da de havde chancen.

Hvis ikke vi har nogen vælgere, så har vi jo heller ikke noget parti til at kæmpe kampen. Kristian Thulesen Dahl, Formand for Dansk Folkeparti

- Når man har 21 pct. af stemmerne og indgår i et flertal, så forventer folk det. Folk tror, at vi havde det mere bekvemt med ikke at sidde i regering, siger Kristian Thulesen Dahl til TV SYD.

Er det ikke rigtigt?

- Vi ville gerne i regering, men vi kunne ikke få et godt nok regeringsgrundlag sammen med Venstre, siger Kristian Thulesen Dahl, som dog anerkender, at partiet godt kunne have presset mere på i 2015 for at komme i regering.

Selvom DF-formanden mener, at partiet har fået mest DF-politik igennem uden at sidde i regeringen i den periode, så mener han ikke, at det er meget værd, når partiet blev næsten halveret ved sidste valg.

- Hvis ikke vi har nogen vælgere, så har vi jo heller ikke noget parti til at kæmpe kampen. Så vi bliver nødt til at lytte til vælgerne, siger Kristian Thulesen Dahl.

Stod for tæt på Mette Frederiksen

Et andet kritikpunkt, som DF-formanden har mødt på sin tur i baglandet, er, at han optrådte for tæt med Mette Frederiksen.

Mette Frederiksen og jeg optrådte i cirkusbygningen på et tidspunkt. Og det, vi bliver huske for, er, at vi var der sammen. Men ikke for hvad vi sagde. Kristian Thulesen Dahl, Formand for Dansk Folkeparti

- Vores politiske samarbejde var fint nok, siger vælgerne. Men selve iscenesættelsen af det var for bombastisk, siger Kristian Thulesen Dahl.

Den tydelige iscenesættelse af samarbejdet fik folk til at tvivle på, om Dansk Folkeparti var borgerlige eller ej.

- Jeg kan huske, at Mette Frederiksen og jeg optrådte i cirkusbygningen på et tidspunkt. Og det, vi bliver huske for, er, at vi var der sammen. Men ikke for hvad vi sagde, nævner Kristian Thulesen Dahl.

Han understreger dog, at der er opbakning fra baglandet til samarbejdet med Socialdemokratiet og Mette Frederiksen, men at der skal være mere fokus på selve det politiske arbejde og mindre på iscenesættelsen af det.

I weekenden mødes Dansk Folkeparti til deres årsmøde, hvor formanden vil give en tilbagemelding om hans tur i baglandet, og partiet lægger den politiske linje for de kommende års arbejde.