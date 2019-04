Louise lever af at være influencer: - Jeg vil aldrig dele et billede, der ikke er pænt

Louise Johansen lever af at dele billeder på de sociale medier.

Når Louise Johansen knipser løs med kameraet på sin telefon for at tage billeder af sine to døtre og sin familie, ligner hun så mange andre mødre.

Men Louise er ikke som de fleste på 39 år.

For hun lever af at tage billeder og dele dem på sin blog og andre sociale medier, og det får hun annoncekroner for.

- Jeg havde aldrig forestillet mig, at jeg skulle leve af at være influencer. For 10 år siden vidste jeg ikke engang, hvad en blog var, fortæller Louise, der bor i Hedensted.

Dengang arbejdede hun som kontorassistent, men for otte år siden begyndte hendes bloggerliv. I en årrække jonglerede hun begge dele, men i dag har hun omkring 77.000 følgere og er fuldtids-influencer.

På de sociale medier deler Louise Johansen billeder af sit familieliv. Privatfoto. Foto: Privatfoto.

Hvad er en influencer? En influencer er for eksempel en blogger, youtuber eller instagrammer med mange følgere. Det, som en influencer laver, er, at en influencer når ud til rigtig mange mennesker og derfor kan give deres følgere inspiration. Kilde: loggershut.dk

Det ’perfekte’ influencer-liv

På de sociale medier deler Louise primært billeder af familielivet, og ved første øjekast ser hendes liv meget rosenrødt og perfekt ud. Hun kunne aldrig finde på at lægge et billede ud, der ikke var æstetisk flot.

- Da man engang fik fremkaldt en filmrulle, var det også kun de pæne billeder, man lagde i fotoalbummet. Det er lidt det samme, jeg gør, når jeg lægger billeder ud, siger Louise.

For Louise handler det ikke om, at hun vil have det hele til at se perfekt ud. De sociale medier er hendes visuelle frirum. Det skal være rart for hendes følgere at følge med i hendes liv, og det er blandt andet grunden til, at hun ikke vil dele billeder, der ikke er æstetisk flotte.

- Min forretning er bygget op om mine sociale medier, og det er det, kunden køber, så jeg bryder ikke med æstetikken, siger Louise.

De sociale medier er Louise Johansens visuelle frirum. Privatfoto.

De sociale medier er ikke virkeligheden

Men på hendes blog, mortilmerne.dk, er virkeligheden en anden. Her skriver hun glædeligt om livets nedture og lader hendes følgere komme ind i hendes private rum.

- Jeg kan godt forstå, at det ser ud som om, at jeg har et perfekt liv, men hvis man følger med på min blog, ved man godt, at det altså ikke er sådan, understreger Louise.

I en tid hvor Instagram, Snapchat og blogs fylder meget i de unges liv, er der stor fokus på, hvordan de sociale medier påvirker dem, der følger med.

Det er en virkelighed, som Louise forholder sig til. Hun er helt bevidst om, hvilket indtryk hendes følgere kan få, når de følger med i hendes liv på de sociale medier, men det får hende ikke til at lægge en anden type billeder op på hendes blog og Instagram.

- Jeg synes i stedet for, vi skal tale om, at de sociale medier ikke er et billede af virkeligheden, siger Louise.