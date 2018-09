Danmarks yngste byrådsmedlem vil i Folketinget

Jonas Haase blev sidste år valgt til byrådet Aabenraa Kommune - kun 18 år gammel. Nu vil han være politiker på Christiansborg.

Jonas Haase fra Aabenraa er en af de mange engagerede ungdomspolitikere, der har fået øjnene op for, at de kan gøre en forskel.

Da jeg blev en del af byrådet, kunne jeg virkelig se, at der var brug for nogen, der kunne tale de unges sag. Jonas Haase, byrådspolitiker, Socialdemokratiet

I modsætning til mange andre unge sprang han for alvor ud i politikerlivet og stillede op til byrådet ved kommunal- og regionsvalget sidste år – og kun 18 år og 21 dage gammel blev han valgt som Danmarks pt. yngste byrådsmedlem.

- Det er ikke noget, jeg har fortrudt. Da jeg blev en del af byrådet, kunne jeg virkelig se, at der var brug for nogen, der kunne tale de unges sag, siger Jonas Haase, der blev valgt for Socialdemokratiet.

Første sag er gennemført

Jonas Haase har netop fået sit første forslag gennemført i byrådet. Et forslag, hvor unge under 18 år skal kunne køre gratis med bus i Aabenraa Kommune. Det koster kommunen to millioner kroner om året og bliver en realitet fra 1. august 2019.

- Det er jeg rimelig stolt over. Det er en mærkesag, som jeg har snakket om under valgkampen, så blev jeg valgt, og nu er den gennemført. Det er da rimelig fedt, siger Jonas Haase.

Flere unge vil være politikere 2017: 11.755

2007: 8.625

2000: 8.160 Kilde: Dansk Ungdoms Fællesråd (2017) Antal medlemmer af ungdomsorganisationerne:

Drømmer om Christiansborg

Selvom han har været glad for sit tidlige kendskab til byrådspolitik, bliver det ikke muligt at stemme på ham til næste kommunalvalg. Jonas Haase flytter til København for at studere sociologi, men han drømmer om at ende som politiker igen.

- Christiansborg lyder fedt for mig, så det er dér, jeg prøver at ende. Det lyder måske ambitiøst, men det synes jeg også, at jeg skal være. Det var det også at stille op til kommunal- og regionsvalget, siger Jonas Haase.

