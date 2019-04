Turistattraktioner drukner i biler: Jelling-workshop skal få folk op på jernhesten

Stigende besøgstal ved turistattraktioner lægger pres på parkeringspladserne. I dag er Kongernes Jelling vært ved en international workshop.

Nærmest lige uden for døren af Kongernes Jelling løber en international cykelrute – og den kan måske blive en del af løsningen på et problem med flere og flere biler ved den historiske turistattraktion.

Problemet er opstået, fordi der bliver flere besøgende på Kongernes Jelling, og det presser parkeringsområdet.

Besøgende på Kongernes Jelling 2014 – 33.000 gæster 2015 – 136.000 gæster 2016 – 186.000 gæster 2017 – 222.000 gæster 2018 – 225.000 gæster Se mere

- I juli måned er der rigtig mange turister, og der er parkeringspladserne så fyldte, at folk parkerer ned ad vejene, siger Morten Teilmann-Jørgensen, museumschef for Kongernes Jelling.

Det betyder blandt andet, at de lokale får problemer med at finde parkeringspladser, f.eks. når de skal handle.

Udfordringen med for mange biler er ikke kun velkendt i Jelling, men også andre steder i Europa. Derfor deltager folk fra blandt andre Spanien, Frankrig, Belgien og Tyskland i dag i en workshop, hvor der skal tænkes i nye løsninger.

Vi vil gerne gøre det lettere at komme her på cykel. Morten Teilmann-Jørgensen, museumschef, Kongernes Jelling

Kongernes Jelling er vært for workshoppen, og med den internationale cykelrute ”EuroVelo 3” i baghaven er det oplagt at gøre det mere attraktivt for besøgende at slå vejen forbi på jernhesten i stedet for i bil, siger museumschefen.

- Vi vil gerne gøre det lettere at komme her på cykel, og vi har lige netop fået certifikatet Bike Friends, fortæller Morten Teilmann-Jørgensen.

Bike Friends (Cykelvenner) er et mærke, som blandt andet giver cyklister garanti for, at de kan finde et toilet, få pumpet cyklen og finde info om gode cykelruter.

Biler på vejene Biltrafikken i Danmark stiger generelt – f.eks. er antallet af personbiler vokset med 22 procent de seneste 10 år. Bilerne kører også flere og flere kilometer – i 2018 blev der kørt 1,2 procent flere kilometer på vejene end året før. Kilde: Vejdirektoratet Se mere

Hvis cykelløsningen kan dæmme op for bil-presset, vil det være en succes – for museumsoplevelsen starter allerede, når folk tager hjemmefra, siger Morten Teilmann-Jørgensen.

- Det er vigtigt for os, at vores gæster får en god oplevelse som helhed, og det indebærer også ordentlig plads ved ankomsten, siger han.

Workshoppen er en del af et større EU-projekt, som sætter fokus på cykelruten EuroVelo 3, som går fra Santiago de Compostela i Spanien og hele vejen op til norske Trondheim. Dagens deltagere skal høre om tiltag fra hele Europa, hvor man har fokus på at få flere op på cyklen.