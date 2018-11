Jels Vikingespil: Det er mere end blot en konkurrence

Selvom det ikke blev til en sejr for Jels Vikingespil ved lørdagens store finaleshow, tager vikingerne ikke tomhændet hjem.

Lørdag aften blev titlen som årets Fantastiske Fællesskab uddelt. Vinderfællesskabet blev Tune IF på Sjælland, og på andenpladsen er Bagenkop på Langeland, Altid i Bevægelse, efterfulgt af Mejrup i Vestjylland, Det nære i det store, på en tredjeplads.

- Det er selvfølgelig ærgerligt. Vi er kede af, at det ikke blev os, men der har været otte fantastiske fællesskaber, og de har været svære at kæmpe imod, siger Bruno Bennedsen, der er formand for Jels Vikingespil.

En stor oplevelse

Vi har fået meget eksponering på Facebook og i pressen, så vi kan faktisk bruge den her oplevelse til rigtigt meget. Bruno Bennedsen, formand for Jels Vikingespil

Den landsdækkende finale blev afholdt med et stort fælles tv-show på Kulturværftet i Helsingør, og udover titlen som årets Fantastiske Fællesskab modtog vinderne også Tuborgfondets og Lokale og Anlægsfondens pris på 100.000 kroner.

Bruno Bennedsen er dog ikke i tvivl om, at Jels Vikinger langt fra tager tomhændet hjem.

- Vi har fået meget eksponering på Facebook og i pressen, så vi kan faktisk bruge den her oplevelse til rigtigt meget. Vi tror på, der kommer flere, som vil være en del af vores fællesskab næste år, siger han.

Læs også Vinderne af Fantastiske Fællesskaber fundet

Et vigtigt budskab

Bruno Bennedsen oplever, at Jels Vikingespil har fået et større netværk, efter de i september vandt titlen som årets Fantastiske Fællesskab i TV SYDs sendeområde.

- Vi har stået sammen om at skaffe stemmer. Vi har skrevet ud til alle mulige for at få dem til at stemme, og det har skabt et netværk, som vi kan bruge fremadrettet, fortæller Bruno Bennedsen.

Gladest er Bruno Bennedsen dog for, at Jels Vikingespils budskab er kommet ud til et endnu større publikum.

- I vores fællesskab er der plads til alle dem, der har det svært i livet. De kan finde en plads hos os, hvor de kan være dem selv, og hvor de bliver fuldt ud accepteret. Det er dejligt, at det også er blevet fremhævet, siger Bruno Bennedsen.

Du kan se finalisternes præsentationsvideoer her. Vær opmærksom på, at afstemningen nu er slut, og der ikke kan stemmes mere.