Jels Vikingespil er blandt favoritterne

Lørdag aften skal titlen som årets Fantastiske Fællesskab uddeles. Blandt oddsætternes favoritter ligger Jels Vikingespil fra TV SYDs sendeområde.

TV2 regionerne har brugt sommeren på at finde frem til hver regions mest fantastiske fællesskab, som lørdag aften skal dyste mod hinanden om at vinde 100.000 kr. til foreningen.

De otte finalister har Danske Spil sat odds på, og selvom der blandt de otte fællesskaber ikke er en entydig favorit, har oddssætterne dog Jels Vikingespil og Tune IF som favoritter til at vinde konkurrencen.

- Det, der karakteriserer Tune IF og Jels Vikingespil er, at det er lokalforeninger, der kommer ud af forholdsvis små landsbyer. Begge foreninger lægger vægt på, at alle aldre kan tage del i fællesskabet i foreningerne. Og derfor er de lige nu vores favoritter til odds 5,50, fortæller oddsansvarlig i Danske Spil, Peter Emmike Rasmussen, i en pressemeddelelse.

Hjælp Jels Vikinge spil til tops

Jels Vikingespil vandt i september 50.000 kr. og titlen som årets Fantastiske Fællesskab i TV SYDs sendeområde.

Rundt om i landet vandt syv andre fællesskaber den samme titel i deres TV 2-region. Lørdag aften skal de otte vindere fra hele Danmark dyste mod hinanden i landsfinalen.

Det er muligt at stemme på det fantastiske fællesskab, som du synes, skal vinde i aften. Du kan se portrætterne af alle de otte finalister her, og se hvilket nummer du skal sms'e til, og hvad du skal skrive i sms’en for at stemme.

For at stemme på Jels Vikingespil skal du skrive ‘Fan 5’ og sende din sms til 1272.

Stort fælles tv-show

Afstemningen slutter under et stort fælles tv-show, der sendes live fra Kulturværftet i Helsingør i aften kl. 19.45-21:00.

Du kan se showet på TV SYD+ eller streame på tvsyd.dk/live.

Det fællesskab, der løber med 1. pladsen i den landsdækkende finale, modtager Tuborgfondets og Lokale og Anlægsfondens pris på 100.000 kroner.

