Jem og fix beklager ulykker med fyrværkeri

En ung kvinde blev ramt af defekt fyrværkeri, der blev købt i jem & fix. Her siger direktøren i dag til TV SYD, at fyrværkeri aldrig bliver 100% sikkert.

Læs også 21-årige Signe blev såret af defekt fyrværkeri

Nytårsaften blev ændret på et splitsekund for 21-årige Signe Agerholm Olesen, der var til nytårsfest hos sine forældre i Gram. Her blev der affyret et batteri, der til at starte med skød op i luften, men pludselig fløj skuddene ud af siden og ramte hende, på trods af at hun holdt afstand. Se videoen fra uheldet øverst i artiklen.

Det defekte batteri blev købt i jem & fix. Her har byggemarkedets administrerende direktør, Claus Petersen, set en video fra episoden, og det samme har kædens leverandør, Fyrværkerieksperten.

- Der er ikke så meget at sige, det batteri har opført sig, som det ikke må. Der er ikke andet at sige, end at det beklager vi, det er vi meget kede af, siger Claus Petersen til TV SYD.

Men det er jo fyrværkeri, og der er krudt i. 100 % sikkert bliver det ikke. Claus Petersen, administrerende direktør, Jem & Fix.

Han har ikke noget konkret bud på, hvad der er gået galt i den omtalte situation, men der kan været gået noget galt under transporten. Claus Petersen understreger, at man gør, hvad man kan for at sælge sikkert fyrværkeri.

- Man kan regne med, at der bliver gjort alt, hvad der kan lade sig gøre for at sikre, at det er forsvarligt. Men det er jo fyrværkeri, og der er krudt i. 100 % sikkert bliver det ikke, siger direktøren.

Vil overveje produktet

Claus Petersen fortæller, at man allerede har lavet et tiltag i sagen, og at man vil se på det fremadrettet.

- Her i formiddag er 10 tilsvarende batterier blevet skudt af, og der har ikke været fejl i dem. Når vi mødes for at evaluere salget, så vil vi sammen med vores indkøbere og leverandører overveje, om det er et produkt, vi vil have næste år, siger han.

Læs også Et batteri eksploderede i hovedet på Robert Jakobsen

Ifølge Claus Petersen har man i denne fyrværkerisæson fået 22 henvendelser om fejl ud af et salg på flere hundrede tusind. Nogle få af dem drejer sig om batterier fortæller Claus Petersen.

Har man oplevet fejl med sit fyrværkeri, skal man henvende sig i butikken, hvor det er købt. Herefter skal man henvende sig til sit forsikringsselskab, der efterfølgende tager kontakt til butikken eller leverandører.