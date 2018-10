Efter stenkast: Jenny frygter, hvad der sker næste gang

E45 var torsdag aften spærret i begge retninger efter stenkast fra en motorvejsbro. Fredag formiddag har bekymringen spredt sig blandt lokale borgere.

To biler blev torsdag aften ramt af stenkast fra en motorvejsbro ved Horsens. Ingen personer kom noget til, men i byen Hatting ikke langt fra motorvejsbroen, har aftenens stenkast skabt utryghed.

Jenny Andersen oplever fredag formiddag, at aftenens stenkast er det helt store samtaleemne, og ét spørgsmål går igen på Hatting-borgernes læber:

- Hvorfor gør folk det her? Jeg synes, det er mega ubehageligt, og jeg kan ikke forestille mig, at de folk, som kastede stenene, tænker over konsekvenserne af deres handling, siger Jenny Andersen.

Hvad finder de på næste gang?

Nu skal man både holde øjnene på vejen og på motorvejsbroerne i frygt for stenkast. Jenny Andersen, Hatting

Til hverdag kører Jenny Andersen under motorvejsbroen på E45, hvor stenkastene fandt sted torsdag aften. Fredag formiddag har episoden skabt stor bekymring hos hende, og hun frygter, at folk vil fokusere mere på motorvejsbroerne end på trafikken, når de kører bil.

- Egentligt skal man jo koncentrere sig om trafikken og ikke om, hvad der sker oppe på motorvejsbroerne, men nu skal man både holde øjnene på vejen og på motorvejsbroerne i frygt for stenkast, fortæller Jenny Andersen.

Frygten kan Birthe Simonsen, der arbejder som butiksassistent i SuperBrugsen i Hatting, også mærke, når hun står bag kassen. Snakken går blandt kunderne, der spekulerer på, om lokale folk står bag stenkastene.

- Jeg tænker på, om det mon er nogen lokale, som har kastet stenene, og derfor bliver jeg nervøs for, hvad der ellers kan ske rundt i lokalsamfundet - for hvad kan de finde på bagefter?, fortæller Birthe Simonsen.

Hvis ikke de bliver stoppet nu, så ved man ikke, hvad der sker i fremtiden. Birthe Simonsen, butiksassistent, SuperBrugsen, Hatting

Meld jer selv

Både Jenny Andersen og Birthe Simonsen er enige i, at stenkastene har efterladt en ubehagelig følelse og en frygt, der vokser for hvert øjeblik, stenkasterne er på fri fod.

- Hvis ikke de bliver stoppet nu, så ved man ikke, hvad der sker i fremtiden, og det er jeg ikke helt tryg ved, siger Birthe Simonsen.

Opfordringen fra Jenny Andersen til stenkasterne er tydelig:

- Meld jer selv, for det skaber en utryghed hos folk, som kører rundt på motorvejen nu og ikke ved, om det sker igen i aften eller i nat.