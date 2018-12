Jesper kører rundt med de kriminelle

Kriminalforsorgen har overtaget arresttransporter fra politiet, derfor ansætter de nu transportbetjente i Kolding. Jesper Andersen er en af dem, men han mangler kollegaer.

Jesper Andersen fra Kolding er glad for sit nye arbejde som transportbetjent, meget glad.

- Det giver en masse udfordringer, og der er ikke to dage, der er ens. Man ved ikke, hvad man står op til, fortæller Jesper Andersen.

Uddannelse som transportbetjent er helt ny og Jesper Andersen er med på første hold. Som navnet antyder skal de nye betjente køre med arrestanter fra fængsel til retslokale og tilbage igen for eksempel.

- Jeg glæder mig til at køre nogle lidt større sager. Bandefolk, LTF-sager, hvor der er lidt spænding i, og du får adrenalinen op.

Hvad laver en transportbetjent? Transportbetjente kører med arrestanter for at aflaste politiet, der så kan tage sig af andre opgaver. Uddannelsen tager 2 år, hvor 1 år og 9 måneder er praktik.

Uddannelsen tager 2 år, hvor de første tre måneder er på skole og de næste 1 år og 9 måneder er i praktik i en transportenhed. Der er jobgaranti, hvis man gennemfører. Og transportbetjentene er ansat i Kriminalforsorgen, selvom det ligner politiarbejde.

- Hvilken dreng kunne ikke tænke sig at blive politibetjent, spørger Jesper Andersen.

Han er uddannet bogbinder, men en arbejdsskade tvang ham til at skifte spor og så passede en kort uddannelse med jobgaranti ham fint.

-Det her var en god mulighed for at komme ind i den verden og have noget med indsatte at gøre på et almindeligt dagjob, siger Jesper Andersen.

Hvilken dreng kunne ikke tænke sig at blive politibetjent? Jesper Andersen, Transportbetjentelev, Kolding

Kriminalforsorgen overtager kørslen med indsatte fra 1. januar og der mangler stadig betjente. Ansøgningsfristen til næste hold er 16. december