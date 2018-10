Jesper og drengene: God idé at politiet er på charmeoffensiv

Jesper Brodersen og hans to drenge kiggede i dag forbi den mobile politistation i Billund. De var ligesom de andre besøgende glade for politiets besøg i byen.

I dag rullede en mobil politistation fra Sydøstjyllands Politi ind på en parkeringsplads på Hovedgaden i Billund. Her kunne byens borgere få en snak med politiet om konkrete behov, problemer eller bare en generel snak - det blev taget godt i mod af byens borgere.

- Jeg synes, at det er en ganske fin idé for at gøre opmærksom på, at de er til stede i byen og måske få andre ind til politiet og gøre små børn som mine her interesserede, siger Jesper Brodersen, der bor og arbejder som selvstændig i Billund.

Drengene mødte politiet

Jesper Brodersen havde taget sine to drenge med.

Borgerne får mulighed for at møde deres politi, hvor de bor, og de får en oplevelse af, at vi er til stede alle steder i politikredsen. Michael Weiss, politiinspektør, Sydøstjyllands Politi

- Mine børn leger både med håndjern og leger soldater og røver derhjemme, så det er også noget for dem at komme og møde politiet, siger Jesper Brodersen.

- Vi ser politiet for lidt i byen

Billund-borger Jørgen Brus var også glad for at se den mobile politistation i byen.

- Jeg synes, at vi ser for lidt til politiet her i byen, så at det er fint, at de kommer på den her måde. Det kan forhåbentlig føre til, at folk sænker farten, for der er for mange, der kører for stærkt her i byen, siger han.

Poltiet skal ud og møde borgerne

Det er i forbindelse med justitsminister Søren Pape Poulsens (K) udspil Nærhed og Tryghed, at politiet skal ud og møde borgerne - og det gør politiet gerne.

- Borgerne får mulighed for at møde deres politi, hvor de bor, og de får en oplevelse af, at vi er til stede alle steder i politikredsen, siger politiinspektør ved Sydøstjyllands Politi Michael Weiss.

Borgerne har mange spørgsmål

- Folk fortæller om udfordringer fra deres område og stiller spørgsmål til forskellige ting blandt andet, hvordan de kommer i kontakt med os til den og den udfordring, fortæller Michael Weiss om dagens besøg i Billund.

Politiet besøger forskellige byer et par gange om ugen.