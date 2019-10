Jetfly sikkerhedslander i Sønderborg

Et jetfly med tre besætningsmedlemmer om bord har søndag eftermiddag foretaget en sikkerhedslanding i Sønderborg Lufthavn.

Der er tale om et Falcon jetfly, der kort forinden var lettet fra Sønderborg Lufthavn - men da besætningen kort efter starten opdager, at der er problemer med en af flyets tre motorer, vælger de at returnere til lufthavnen.

Her foretager de kort før klokken 16.30 en sikkerhedslanding uden problemer. Det oplyser Sønderborg Lufthavns chef Christian Berg til TV SYD.

Syd- og Sønderjyllands Politi modtog modtog meldingen om, at flyet var landet omkring klokken 16.30, men har ikke selv sendt en patrulje til lufthavnen.

- Vi får en melding om, at der muligvis har været brand i en motor, Der var alene de tre besætningsmedlemmer ombord. Ingen er kommet til skade, oplyser vagtchef Bjørn Pedersen, Syd- og Sønderjyllands Politi.

Flyet var på vej fra Sønderborg for at hente passagerer i en anden lufthavn. Flyet har plads til 12 passagerer.

- Heldigvis forløb sikkerhedslandingen helt efter bogen. Ingen er kommet noget til. Vores folk og beredskabet løste opgaven, som vi er trænet til, siger lufthavnschef Christian Berg til TV SYD.

Flyet er til daglig hjemmehørende i Sønderborg Lufthavn.

Havarikommissionen skal nu klarlægge, om der reelt var tale om en motorbrand i flyet, eller om det var en fejl-alarm.