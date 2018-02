Joakim og storebror Tobias er udtaget til DGIs Verdenshold

To brødre fra Vejle er blandt de 28 gymnaster, som ud af 170 håbefulde aspiranter, slap gennem nåleøjet og nu er klar til DGIs Verdenshold.

Læs også Christina drømmer om en plads på verdensholdet

Der var rekordstor deltagelse i udtagelsen til DGI Verdensholdet, hvor 170 gymnaster i weekenden i DGI Huset i Vejle kæmpede om de 28 pladser.

Niveauet var højt, og gymnasterne var igennem tre udtagelsesrunder, hvor gruppen løbende blev skåret ned. Der er nu 28 tilbage, og to af pladserne gik til brødrene Joakim og Tobias Vilhelmsen fra Vejle, der repræsenterer DGI Sydøstjylland.

Joakim, 20 år, og Tobias, 23 år, er vokset op i Skibet ved Vejle, hvor de slog deres første flik-flak i Skibet Idrætsforening.

Joakim mener, at det unikke ved DGI Verdensholdet er, at man kan se fællesskabet, når man bevæger sig. Alle bevægelser er ensartet, og man kan se, hvor meget folk nyder at være på gulvet. Det er også evnen til at inspirere - ikke blot ude i verdenen, men også i gymnastik-Danmark.

Tobias Vilhelmsen Foto: DGI

Tobias forventer at komme hjem med rygsækken fuld af fede oplevelser og en masse nye bekendtskaber på tværs af lande og kulturer. At han har lært en masse om sig selv og mere om, hvem han er som person. At han har udviklet sig som person, og at det har givet ham nogle personlige redskaber, som han kan bruge fremadrettet i sit liv, når man skal læse videre og ud på arbejdsmarkedet.

Brødrene Vilhelmsen er vokset op med gymnastik, både hans mor og far er gamle eliteholdsgymnaster og er stadig aktive, så der har altid været meget gymnastik hjemme hos dem.

De to drenge er det eneste søskendepar på holdet, men de har holdt traditionen i live for på sidste hold var der også et søskendepar med - Lasse og Emil Smedegaard fra Højen og DGI Sydøstjylland.

Ida Kjær Andersen Foto: DGI

Nørre Snede-gymnast er også med

En tredje gymnast fra TV SYDs område blev også udtaget, nemlig 22-årige Ida Kjær Andersen, der er opvokset i Nørre Snede og repræsenterer DGI Midtjylland.

På det nye verdenshold blev der ikke plads til gymnaster fra hverken DGI Sønderjylland eller DGI Sydvest.

I weekenden samles DGIs nye verdenshold til deres første træningslejr med DGI Verdensholdet.

Derefter venter de 28 udvalgte endnu mere hård træning, inden de giver 13 shows i Danmark og tager ud på en verdensturné på seks måneder. Turen går blandt andet til Sydkorea, Chile, Mexico og USA.