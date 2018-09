Demenssyge får det bedre af at være aktive. Det kan Jørgen Hansen fra Esbjerg skrive under på.

Jørgen Hansen fik konstateret demens for to år siden. Det betyder, at han har svært ved at huske selv de mindste ting.

- Krop, arme og ben fejler jo ikke noget, men det er oppe i mit hoved, at jeg sommetider glemmer nogle ting, forklarer Jørgen Hansen.

Jeg kan i hvert fald mærker, at det funker bedre heroppe ved, at jeg holder mig i gang. Jørgen Hansen, dement, Esbjerg.

Nyt, kommunalt tilbud til demente

Derfor passer et nyt tilbud i Esbjerg Kommune rigtig godt til Jørgen Hansen. Her kan yngre demente under 75 år komme i det nye Rådgivnings- og aktivitetscenter og lave aktiviteter sammen.

- Det mindsker det med hovedet. Jeg kan i hvert fald mærker, at det funker bedre heroppe ved, at jeg holder mig i gang, siger Jørgen Hansen og tager sig til hovedet.

Også Jørgen Hansens kone har glæde af tilbuddet.

- Det betyder så meget, at han kan tage et sted hen, hvor han har godt af at være, og det giver mig den frihed, som jeg har brug for, siger Jørgens kone Vivian Hansen.

Vigtigt at være aktiv

Omkring 87.000 danskere er ramt af demens, men det tal er støt stigende. Derfor er der behov for flere tilbud til de demente.

- Vi ved, at når man har en demenssygdom og er aktive sammen med andre mennesker, så motionerer de hjernen så at sige. Vi ved både fra danske og internationale forskningsundersøgelser, at det har en positiv effekt. Det ikke bare højner livskvaliteten, det tyder også på, at det mindsker sygdomsforløbet, siger direktør Nis Peter Nissen fra

Alzheimerforeningen.