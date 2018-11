Jørn har arbejdet på samme sygehus i 36 år:

- Et smil koster ikke noget.

Sådan siger 58-årige Jørn Jensen, der gavmildt deler ud af sine egne af slagsen, når han er på arbejde som serviceportør og operationstekniker.

Han forsøger hver dag at gøre en indsats for at være en god og hjælpsom kollega, og han husker at spørge, om han kan gøre noget, hvis han opdager én, der ikke er på toppen.

- Det, at man har nogle gode kolleger, kan snakke sammen, kan samarbejde og har tillid til hinanden, betyder alt, siger Jørn, som seerne i øjeblikket kan følge i TV SYD's reportageserie 'Vores Sygehus'.

Og han er langt fra ene om at have det sådan.

I en undersøgelse, som Epinion har lavet for fagforeningen HK, svarer over halvdelen af de adspurgte, at kollegerne er det vigtigste for, at de trives på arbejdspladsen.