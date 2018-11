John hyldes: Reddede mand ud af flammer med sin kran

For knap halvandet år siden reddede den sønderjyske kranfører John Valsted Pedersen en taglægger ud af et flammehav i Rødovre. Nu er handlingen belønnet.

Du husker måske ikke torsdag 6. juli 2017, men det gør kranfører John Valsted Pedersen fra Lysabild på Als.

Det var den arbejdsdag, der på et splitsekund ændrede sig til en redningsaktion. Da en gasbrænder på taget af nabobygningen vælter, sætter ild i isoleringen på taget og omringer to taglæggere af flammer.

- Næsten hver dag slår tankerne igennem. Man møder jo altid nogle nye folk, som kender til sagen og ved, hvem man er, som nævner det, sagde John Valsted Pedersen til TV 2 Lorry, da han torsdag fik overrakt en dusør fra Københavns Vestegns Politi for sin heltegerning.

00:22 Foto: Privatoptagelser Luk video

Arbejdsdag i flammehav

I begyndelsen af juli 2017 sendte firmaet BMS sin medarbejder John Valsted Pedersen til en opgave på en byggeplads ved Irmabyen i Rødovre. Han var sendt det helt rigtige sted hen på det helt rigtige tidspunkt.

For omkring klokken 12.30 den 6. juli 2017 stod taget på bygningen ved siden af Johns arbejdsplads i flammer. To taglæggere befinder sig på taget, men mens den ene selv finder vej ned, er den anden fanget i flammerne.

John sad i sin kran og besluttede sig for at forsøge at redde taglæggeren ned på jorden. John hejste kranen op, som taglæggeren hang sig i. Det lykkedes at få ham ned med hjælp fra betonarbejderen, Poul Rosenlund, der dirigerede John, så han sænkede kranen korrekt.

- Det var heldigt, at det lykkedes, for jeg var jo bange for, at han havde brændt fingrene og ikke kunne holde fast. Så ville jeg jo tabe ham, men hvad var alternativet? Sagde han dengang til TV 2.

I denne uge blev John, sammen med Poul Rosenlund, så hædret af politiet. De fik hver et diplom og en dusør på 1000 kroner for at have ”udvist en resolut og ekstraordinær handling”.

Dette diplom fik John Valsted Pedersen i hånden af politidirektør hos Københavns Vestegns Politi, Kim Christiansen. Foto: TV 2 Lorry