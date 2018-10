Jonna: Efteråret har sin egen charme

Efteråret har sin egen charme, mener Jonna og Jens, der er fastliggere i campingvogn på Ribe Camping.

I dag kom efteråret til Danmark med regn og rusk. Mange er nødt til at være ude i det for at arbejde, andre vælger at fortsætte med at bo i campingvogn, selvom vejret ikke er det bedste.

I Øsby går Per Jensen og river på kirkegården. Han har været gravermedhjælper og ringer i mange år og er vant til vejret.

- Det handler bare om at have det rigtige tøj på, og det har vi, siger han.

Efteråret har sin egen charme. Så indretter vi os efter det, spiller kort, læser en bog eller er sammen med børnebørnene. Jonna Jakobsen, campist, Vejen

Han er da også forsvarligt pakket ind, men hvis man spørger ham, hvad hans yndlingsårstid er, så er svaret klart:

- Foråret!

På den anden side sidder Jonna og Jens Jakobsen i forteltet, der hiver i pløkkerne på grund af den stærke blæst.

- Efteråret har sin egen charme, siger Jonna, der er kontorassistent på Sydtrafik i Vejen. Så indretter vi os efter det, spiller kort, læser en bog eller er sammen med børnebørnene.

Parret har ligget fast på Ribe Camping i 5 år og er bidt af campinglivet. De kommer hver anden weekend året rundt og er der også i de lange ferier. Nogle gange går turen også til andre steder end Ribe Camping, og til det formål har parret købt campingvogn nummer 2.

- Det er der nogle, der griner af, men vi gider ikke sove i telt længere, griner Jens.

Parret er vant til at være ude, eller næsten ude hele året.

- Det kan næsten være uhyggeligt, når haglen slår ned på camingvognens tag, siger Jens Jakobsen. Og så kræver det noget mere gas at varme op vinteren igennem, men sådan er det, siger han.