Joseph vil bare gerne forsørge sin familie på Filippinerne

46-årige Joseph Alain Mohana har de seneste seks måneder arbejdet som lastbilchauffør hos Contrans A/S i Kolding. Han er rystet over de forhold, som hans landsmænd har haft hos Kurt Beier A/S i Padborg. Selv er han godt tilfreds med sine arbejdsforhold.

Vejret er en af de største forskelle mellem Filippinerne og Danmark, fortæller Joseph Alain Mohana, mens han længselsfuldt spejder efter de snefnug, som han glæder sig til at opleve for første gang i sit liv.

Den 46-årige filippinske chauffør fra Negros er flyttet langt væk fra sit hjemland, og er nu ansat hos transportfirmaet Contrans A/S.

Det var en ven på Filippinerne, der så stillingsopslaget om et firma, der søgte chauffører til kørsel i Europa.

- Jeg har tidligere arbejdet fire år i Saudi Arabien, men efter jeg kom tilbage til Filippinerne, havde jeg ikke noget fast arbejde som chauffør, og lønnen er bedre her end i Saudi Arabien, siger Joseph Alain Mohana til TV SYD.

Joseph Alain Mohana er ikke den eneste filippinske chauffør, der arbejder for Contrans A/S. Foto: Ole Møller, TV SYD

Køreskole i Riga

Efter jobsamtale i Manilla kom Joseph Alain Mohana til den lettiske hovedstad Riga. Her gik han på køreskole i knap fem uger og blev efterfølgende ansat på en et-årig kontrakt i det datterselskab, som Contrans har i Letland.

De seneste seks måneder har Joseph Alain Mohana kørt lastbil i Danmark og Tyskland. For ham er det en mulighed for at kunne forsørge sine tre børn og kone hjemme i Filippinerne.

- Det er min store chance for at arbejde her i Europa. Jeg har underskrevet en kontrakt, der gælder for et år, men jeg vil gerne fortsætte i længere tid, siger han til TV SYD.

Arbejdet langt hjemmefra betyder, at Joseph Alain Mohana kun ser sin familie på computerskærmen. I det år, som kontrakten gælder, kommer han ikke tilbage til Filippinerne.

De filippinske chauffører bruger ofte køkkenet i velfærdshuset hos Contrans. Foto: Ole Møller, TV SYD

Rystet over forhold

Som mange af sine landsmænd i Danmark har Joseph Alain Mohana også fulgt med i medierne og i de historier, der er fremme om chaufførforholdene hos Kurt Beier A/S i Padborg.

- Jeg er chokeret over det, vi har set. Vi er rigtig kede af det, som sker for vores landsmænd. Så er det bedre at rejse tilbage til Filippinerne end at bo under de forhold, siger Joseph Alain Mohana til TV SYD.

Selv er den 46-årige chauffør godt tilfreds med de forhold, som der er hos Contrans A/S i Kolding. Her har virksomheden bygget et velfærdshus, hvor de udenlandske chauffører har mulighed for at komme i bad, lave mad og slappe af.

- Det er rigtig gode forhold. Der er ikke noget at klage over. Hvis jeg ikke var tilfreds, var jeg forlængst rejst hjem igen, siger Joseph Alain Mohana til TV SYD.

I velfærdshuset hænger det her banner med værdiord. Foto: Ole Møller, TV SYD

Contrans ønsker af konkurrencehensyn ikke at offentliggøre, hvad de filippinske chauffører får i løn, men TV SYD har set lønsedler, der dokumenterer lønninger, som er en del højere end de 6-7.000 kroner om måneden, som har været fremme i forbindelse med Kurt Beier-sagen.