Ju-Jutsu-formand håber på noget større

Et samarbejde mellem Bramming Ju-Jutsu Klub og Esbjerg Kommune kan måske føre til, at VM eller EM i ju-jitsu kommer til kommunen.

Sidste år holdt Bramming Ju-Jutsu Klub de danske mesterskaber i ju-jitsu. Og i dag er klubben så vært for Danish Open.

Efter sidste års stævne blev klubben kontaktet af Esbjerg Kommune, der spurgte, om klubben ikke kunne være interesseret i et samarbejde.

- Kommunen spurgte os, efter vi havde afholdt de danske mesterskaber i bramming. Det gik godt med tilrettelæggelsen af det stævne, og udfra det ville Esbjerg Kommune gerne støtte os, så det kan blive et endnu større stævne, siger Kenneth Benfeldt.

Vi har sagt, at vi gerne vil teste samarbejdet med Esbjerg Kommune. Det har vi gjort under Danish Open, og det fungerer ret godt. Kenneth Benfeldt, formand, Bramming Ju-Jutsu Klub

Lørdag har klubben så i samarbejde med Esbjerg Kommune stablet Danish Open på benene.

- Vi har sagt, at vi gerne vil teste samarbejdet med Esbjerg Kommune. Det har vi gjort under Danish Open, og det fungerer ret godt, så vi er positive, siger han.

Men samarbejdet skal helst ikke stoppe her. For begge parter har endnu større mål sammen.

- Jeg vil sige, at VM eller EM ligger rimelig fornuftigt på listen over muligheder. Det er klart, at det er et stort set-up og langt større, end vi har haft i dag, siger Kenneth Benfeldt.