Jubel over millioner til sundhed

Kun én kommune i Danmark får flere penge end Fredericia til nye læge- og sundhedshuse

Fredericia Kommune får knap 20 millioner kroner fra staten til at etablere kommunens sundhedshus. Kun Greve Kommune får flere penge fra Sundhedsministeriets pulje.

Det er langt ud over, hvad vi turde at håbe på Susanne Ejlersen (DF), sundhedsudvalgsformand i Fredericia

- Det er langt ud over, hvad vi turde at håbe på. Med næsten 20 millioner ekstra i ryggen kan vi tage et stort skridt fremad her i efteråret og til foråret. Så kan vi tage hele sundhedshuset i brug før beregnet, siger Susanne Ejlersen (DF), som er formand for sundhedsudvalget i Fredericia Kommune.

Sygehuset lukkede

Der har været sundhedshus i Fredericias tidligere sygehus siden december 2016.

Vi var meget kede af at miste vores sygehus Susanne Ejlersen (DF), sundhedsudvalgsformand i Fredericia

- Vi var meget kede af at miste vores sygehus. Men vi fik hurtigt praktiserende læger ind i huset, så det ikke på noget tidspunkt har stået tomt. Og vi renoverer løbende bygningerne og får nye sundhedstilbud ind, så vi ender med at stå med et rigtigt godt sundhedshus, siger Susanne Ejlersen.

Efter lukningen af Fredericia Sygehus skal nogle patienter i stedet køre til sygehuse i Odense, Kolding eller Vejle.

- Men i stedet får vi en række behandlingstilbud tæt på borgerne i sundhedshuset, så det er ikke helt skidt, siger Susanne Ejlersen.

Brug for flere penge

Der skal blandt genoptræningscenter, hjælpemiddelcenter og flere praktiserende læger ind i sundhedshuset.

Fredericia Kommune har budgetteret med 45 millioner kroner til sundhedshuset i 2018.

- Der skal flere midler til, før vi er helt færdige med sundhedshuset. Men de 20 millioner er en stor hjælp og et stort skulderklap til vores projekt, siger Susanne Ejlersen.

